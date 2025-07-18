Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план

Издание отмечает, что Мазлум Абди, лидер «Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана и «отрядов народной самообороны», не выполняет условия подписанного в марте соглашения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа. По плану курдские бойцы должны быть включены в состав вооруженных сил переходного правительства.

Турция подготовила различные планы действий, в том числе военный, если курдские силы на севере Сирии откажутся от разоружения, передает газета Hürriyet.

«В условиях нестабильности в Сирии силы СДС с РПК и ОНС (YPG, «Отряды народной самообороны») не сдадут оружие. У Турции есть планы действий на случаи различных рисков. Она не допустит раскола Сирии и перехода региона (на севере) под контроль СДС/РПК/ОНС», - отмечает обозреватель газеты Аблюлькадир Сельви.

По его словам, Турция выступает за обеспечение территориального единства и стабильности в Сирии. Она взаимодействует с США в вопросе разоружения курдских сил и их интеграции в систему новой администрации в Дамаске, проводя политику «стратегического терпения». «Если это не даст результатов и СДС/РПК/ОНС не пойдут по пути разоружения, будет задействован военный вариант», - указывает обозреватель.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел телефонный разговор с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого заявил о поддержке территориальной целостности и единства Сирии. В Минобороны Турции отметили, что готовы оказать помощь Дамаску в укреплении его обороноспособности и борьбе с терроризмом, если поступит такая просьба.