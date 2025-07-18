Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план

Турция подготовила различные планы действий, в том числе военный, если курдские силы на севере Сирии откажутся от разоружения, передает газета Hürriyet.
Издание отмечает, что Мазлум Абди, лидер «Сирийских демократических сил» (СДС), основу которых составляют формирования террористической Рабочей партии Курдистана и «отрядов народной самообороны», не выполняет условия подписанного в марте соглашения с временным президентом арабской республики Ахмедом аш-Шараа. По плану курдские бойцы должны быть включены в состав вооруженных сил переходного правительства.
«В условиях нестабильности в Сирии силы СДС с РПК и ОНС (YPG, «Отряды народной самообороны») не сдадут оружие. У Турции есть планы действий на случаи различных рисков. Она не допустит раскола Сирии и перехода региона (на севере) под контроль СДС/РПК/ОНС», - отмечает обозреватель газеты Аблюлькадир Сельви.
По его словам, Турция выступает за обеспечение территориального единства и стабильности в Сирии. Она взаимодействует с США в вопросе разоружения курдских сил и их интеграции в систему новой администрации в Дамаске, проводя политику «стратегического терпения». «Если это не даст результатов и СДС/РПК/ОНС не пойдут по пути разоружения, будет задействован военный вариант», - указывает обозреватель.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг провел телефонный разговор с временным сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа, в ходе которого заявил о поддержке территориальной целостности и единства Сирии. В Минобороны Турции отметили, что готовы оказать помощь Дамаску в укреплении его обороноспособности и борьбе с терроризмом, если поступит такая просьба.