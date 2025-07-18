Лондон может подключиться к плану Трампа

Об этом 17 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

Великобритания обсуждает с европейскими партнерами возможность присоединения к инициативе президента США Дональда Трампа, предусматривающей масштабные закупки вооружения для Украины за счет союзников Киева в Европе.

По данным агентства, переговоры находятся на ранней стадии. Однако премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже дал понять о возможной поддержке инициативы. Во время пресс-конференции с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Лондоне его спросили, примет ли страна участие в плане. Стармер ответил: «Мы работаем с союзниками над предоставлением Украине возможностей», добавив, что Лондон стремится сделать эти усилия «эффективными».

За несколько дней до этого Дональд Трамп представил план масштабной военной помощи Украине, в том числе передачу зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Киев давно запрашивает. По его словам, речь идет как минимум о 17 установках, готовых к отправке.

Такое количество удивило даже украинскую сторону: заместитель главы военной разведки Вадим Скибицкий предположил, что Трамп имеет в виду пусковые установки, а не полноценные батареи. По информации The New York Times, в распоряжении Украины сейчас лишь восемь ЗРК Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в рамках этой инициативы уже ведут совместную работу США, Германия и Норвегия. ФРГ подтвердила готовность закупить два Patriot, поддержку выразили также Дания, Швеция и Нидерланды.

Однако не все европейские лидеры поддержали предложение. Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил об отказе, подчеркнув, что Прага сосредоточена на других форматах помощи, включая масштабную закупку боеприпасов.

По информации La Stampa, Италия также не поддержала инициативу, ссылаясь на отсутствие средств в бюджете. Однако источник в Минобороны страны отметил, что отказ Рима не означает охлаждение отношений с США или Украины.

Скептически отнеслись к плану и во Франции. По данным Politico, Эммануэль Макрон настаивает на развитии европейской оборонной промышленности и приоритетной закупке вооружений у местных производителей. При этом французское правительство испытывает сложности с ростом оборонных расходов на фоне дефицита бюджета.