Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались

Президент Ирана Масуд Пезешкиан вынужденно пересел в такси из-за того, что автомобили его кортежа заправили разбавленным бензином. По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, инцидент произошел о время неофициальной поездки Пезешкиана в Тебриз, сообщает Iran International.

На заправке в провинции Казвин три автомобиля президентского кортежа заправили бензином, смешанным с водой, из-за чего те не смогли доехать до конечной точки.

По словам специального инспектора президента Мустафы Молави, в баках трех автомобилей, включая машину главы государства, оказалось топливо, смешанное с водой, что и стало причиной механической неисправности. Автомобили не смогли продолжить движение и заглохли вскоре после выезда с автозаправочной станции, расположенной недалеко от съезда на Решт.

В итоге президент поехал в Тебриз на частном такси. «Президент не звонил в офис губернатора и не просил о помощи. Он просто взял такси и продолжил поездку», — уточнил представитель администрации Пезешкиана.

Иранские СМИ сообщают, что данная автозаправочная станция ранее уже была замечена в нарушениях.

Представитель Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) подтвердил, что на ту же автозаправочную станцию ранее уже поступали жалобы по поводу качества топлива. Однако причина, по которой станция продолжает работу несмотря на многократные нарушения, до сих пор официально не объяснена.

«Наше расследование показало, что на этой заправке действительно отпускалось некачественное топливо. Ранее также фиксировались аналогичные нарушения», — сказал Мулави.

Некачественное топливо — постоянная проблема в Иране. Водители часто жалуются на разбавленный бензин и махинации со счетчиками на заправочных станциях.