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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Из-за хуситов: израильский порт может прекратить работу

11:59 460

С 20 июля порт Эйлат на Красном море может прекратить работу из-за долгов перед муниципалитетом. Городские власти арестовали банковские счета порта за неуплату налогов — в среднем $200 тыс. в месяц, сообщает Globes со ссылкой на Национальное управление по ЧС Израиля.

Порт фактически простаивает с начала войны — из-за угроз хуситов на маршрутах Красного моря. Доходы резко упали: с $63,2 млн в 2023 году до $12,5 млн в 2024-м. С начала 2025 года порт принял лишь 6 судов вместо 134 в 2023 году.

Закрытие означает остановку всей деятельности: работа буксиров и судов, помощь ВМС, экспорт калийных удобрений, импорт авто и работа нефтепровода EAPC будут приостановлены.

Власти проводят срочные переговоры с муниципалитетом и собственниками порта — братьями Накаш, которые владеют им с 2012 года и ранее получили $48,3 млн дивидендов. Несмотря на частный статус, порт считается стратегическим объектом, и правительство ранее уже предоставляло ему поддержку на сумму до $13,4 млн.

Тем не менее власти требуют от собственников лично покрыть долги, учитывая полученную прибыль и государственные гарантии.

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