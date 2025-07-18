Из-за хуситов: израильский порт может прекратить работу

С 20 июля порт Эйлат на Красном море может прекратить работу из-за долгов перед муниципалитетом. Городские власти арестовали банковские счета порта за неуплату налогов — в среднем $200 тыс. в месяц, сообщает Globes со ссылкой на Национальное управление по ЧС Израиля.
Порт фактически простаивает с начала войны — из-за угроз хуситов на маршрутах Красного моря. Доходы резко упали: с $63,2 млн в 2023 году до $12,5 млн в 2024-м. С начала 2025 года порт принял лишь 6 судов вместо 134 в 2023 году.
Закрытие означает остановку всей деятельности: работа буксиров и судов, помощь ВМС, экспорт калийных удобрений, импорт авто и работа нефтепровода EAPC будут приостановлены.
Власти проводят срочные переговоры с муниципалитетом и собственниками порта — братьями Накаш, которые владеют им с 2012 года и ранее получили $48,3 млн дивидендов. Несмотря на частный статус, порт считается стратегическим объектом, и правительство ранее уже предоставляло ему поддержку на сумму до $13,4 млн.
Тем не менее власти требуют от собственников лично покрыть долги, учитывая полученную прибыль и государственные гарантии.