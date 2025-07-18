Как вырастить психологически здорового и счастливого ребенка?

Углеводы удовлетворяют ежедневные потребности ребенка в энергии и поддерживают мозговую деятельность. Здоровые жиры (особенно жирные кислоты Омега-3 и Омега-6) жизненно важны для развития мозга и нервной системы. Витамины и минералы (например, витамин D и кальций) укрепляют костную структуру и усиливают иммунную систему. В то же время, железо и витамины группы В играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы, кровообращения и умственной активности. Правильное питание у детей не ограничивается физическим здоровьем. Оно также оказывает существенное влияние на их способность к обучению, концентрацию внимания и эмоциональное состояние.

- Здоровый рост детей включает в себя не только физическое, но и психологическое, социально-эмоциональное развитие. Чтобы развитие в этом направлении было правильным, необходимо обращать внимание на несколько ключевых факторов. Питание является одним из основных факторов для здорового роста и развития детей. Каждый возрастной период имеет свои потребности в питании, и эти потребности должны поддерживать быстро развивающийся организм ребенка. Сбалансированное питание означает, что ежедневный рацион ребенка должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и минералы в соответствующем соотношении. Так, белки важны для восстановления и роста клеток, а также играют ключевую роль в развитии мышц.

Заведующая отделом Республиканского детского санатория Министерства здравоохранения Айсель Гасанова рассказывает в интервью, на что в первую очередь нужно обращать внимание для здорового роста и развития детей, насколько важно грудное вскармливание для их здорового роста, о значении здорового питания в будущей жизни детей…

- Как режим сна у детей различается в зависимости от возрастной группы?

- Сон для детей — это не только отдых, но и основополагающий элемент развития. Во время сна активизируются механизмы, способствующие восстановлению всего организма. Так, гормоны, особенно гормон роста, выделяются больше, а знания, полученные в течение дня, закрепляются в памяти. Потребность во сне у детей различается в зависимости от возрастных групп. Новорожденный и ребенок до двух месяцев должен спать 14–17 часов сна. В то же время, суммарный суточный сон малышей 1–2-х лет, обеспечивающий достаточный отдых и восстановление всех систем его организма, в норме составляет примерно 11–14 часов, дошкольников - 10–13 часов, а школьников — 9–11 часов. Качество сна измеряется не только часами, но и окружающей средой. Тихая, темная, комфортная и свободная от технологий среда улучшает качество сна ребенка. Дети с нарушениями сна часто могут испытывать проблемы с поведением, дефицит внимания и даже задержку роста.

Для того, чтобы ребенок рос здоровым, педиатру важно регулярно контролировать его рост и прибавку в весе, показатели развития, психомоторные способности и статус вакцинации. Благодаря такому контролю составляется карта развития ребенка и вовремя выявляются возможные факторы риска. Одним из важных показателей общего развития ребенка являются показатели роста и веса по стандартам. Данные показатели необходимо контролировать.

- Как следует регулировать активный образ жизни в зависимости от возраста детей?

- Также очень важны тесты и обследования развития, позволяющие измерить соответствующие возрасту двигательные, языковые, социальные и интеллектуальные навыки ребенка. Физическая активность является важным фактором, влияющим как на физическое, так и на психосоциальное развитие ребенка. Ежедневная активность (например, бег, игры, танцы или езда на велосипеде) укрепляет кости и мышцы, ускоряет обмен веществ и защищает от избыточного веса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети в возрасте от 5 до 17 лет должны заниматься ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут. Это не только полезно для здоровья, но и с точки зрения развития социальных навыков, укрепления уверенности в себе и снижения стресса. В связи с тем, что современные дети больше времени проводят у экранов планшетов и телефонов, для родителей становится все более важным создание среды, способствующей физической активности (прогулки в парке, спортивные игры, семейные прогулки).

Эмоциональная поддержка и чуткое отношение играют решающую роль в здоровом психологическом развитии ребенка. Дети, которые растут в любящей и безопасной семейной среде, чувствуют себя ценными, учатся доверять другим и выражать свое мнение. А это, в свою очередь, повышает их уверенность в себе, стрессоустойчивость и способность справляться с проблемами. В семьях, основанных на принципах позитивного воспитания вместо того, чтобы наказывать детей за ошибки, им объясняют, почему они совершили ошибки, и поощряют анализировать свои поступки. Такой подход формирует у ребенка чувство ответственности и помогает развивать здоровую личность.

- Насколько важно грудное вскармливание для здорового роста младенцев?

- Грудное молоко является наиболее идеальной и полноценной пищей для младенца. Согласно рекомендациям ВОЗ, исключительно грудное вскармливание должно продолжаться в течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка. После этого можно вводить прикорм, продолжая грудное вскармливание до 2-х лет или даже более. Грудное молоко является не только источником питания для новорожденного, но и в то же время, его защитные свойства способствуют развитию иммунитета ребенка. Иммуноглобулины (особенно IgA), лейкоциты и живые антитела, содержащиеся в молоке, защищают ребенка от бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Эти защитные вещества поддерживают еще не полностью сформированную иммунную систему ребенка, снижая вероятность инфекций верхних дыхательных путей (грипп, бронхит и др), инфекций уха, желудочно-кишечных инфекций (диарея, ротавирус и др), кожных инфекций и аллергических реакций. В то же время грудное вскармливание может также снизить риск развития у ребенка в будущем таких хронических заболеваний, как астма, атопический дерматит и диабет.

Грудное молоко является наиболее подходящим и легкоусвояемым видом питания для желудочно-кишечного тракта ребенка. Его состав регулируется природой таким образом, что он не раздражает чувствительную стенку кишечника ребенка и легко усваивается. Ферменты, пребиотики (олигосахариды) и живые бактерии в грудном молоке регулируют кишечную флору ребенка, способствуют росту полезных бактерий, а также гарантируют, что запоры и метеоризм будут наблюдаться реже, риск возникновения коликов (боли в животе и приступы плача) и кишечных инфекций будет снижен. Следует отметить, что по сравнению с искусственным питанием грудное молоко обеспечивает пищеварение гораздо быстрее и без проблем, что снижает беспокойство ребенка и помогает ему спать спокойнее.

Развитие мозга и нервной системы у детей, вскармливаемых грудным молоком, происходит быстрее и эффективнее. Так, длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты, такие как DHA и ARA в грудном молоке, оказывают положительное влияние на формирование клеток мозга и функционирование синапсов. Грудное вскармливание обеспечивает важные преимущества для здоровья не только для ребенка, но и для матери. Во время грудного вскармливания организм выделяет гормон окситоцин, который помогает матке сокращаться, снижая риск послеродового кровотечения и позволяя ей быстрее вернуться к своим нормальным размерам.

- Каково значение здорового питания в будущей жизни детей?

- Здоровое питание напрямую влияет не только на физическое, но и на умственное и эмоциональное развитие ребенка. Пищевые привычки, сформированные в детстве, создают основу его будущего образа жизни и состояния здоровья. Дети, которые питаются правильно и сбалансированно в этот период, значительно реже сталкиваются с хроническими проблемами, такими как ожирение, сахарный диабет II типа, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что здоровая пища поддерживает метаболический баланс и нормальное функционирование организма, а также предотвращает избыточное ожирение. В то же время, правильное питание тесно связано с умственными способностями детей и успеваемостью в школе. Белок, железо, цинк и особенно Омега-3 (комплекс натуральных жирных кислот) очень важны для здорового функционирования клеток мозга. Эти вещества усиливают внимание, память и процессы обучения, повышают адаптацию ребенка к урокам и когнитивные навыки. В результате дети, которые питаются здоровой пищей, более активны, продуктивны и успешны в школе.