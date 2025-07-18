USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Как вырастить психологически здорового и счастливого ребенка?

рекомендации врача
12:23 229

Заведующая отделом Республиканского детского санатория Министерства здравоохранения Айсель Гасанова рассказывает в интервью, на что в первую очередь нужно обращать внимание для здорового роста и развития детей, насколько важно грудное вскармливание для их здорового роста, о значении здорового питания в будущей жизни детей…

- Здоровый рост детей включает в себя не только физическое, но и психологическое, социально-эмоциональное развитие. Чтобы развитие в этом направлении было правильным, необходимо обращать внимание на несколько ключевых факторов. Питание является одним из основных факторов для здорового роста и развития детей. Каждый возрастной период имеет свои потребности в питании, и эти потребности должны поддерживать быстро развивающийся организм ребенка. Сбалансированное питание означает, что ежедневный рацион ребенка должен включать белки, углеводы, жиры, витамины и минералы в соответствующем соотношении. Так, белки важны для восстановления и роста клеток, а также играют ключевую роль в развитии мышц.

Углеводы удовлетворяют ежедневные потребности ребенка в энергии и поддерживают мозговую деятельность. Здоровые жиры (особенно жирные кислоты Омега-3 и Омега-6) жизненно важны для развития мозга и нервной системы. Витамины и минералы (например, витамин D и кальций) укрепляют костную структуру и усиливают иммунную систему. В то же время, железо и витамины группы В играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы, кровообращения и умственной активности. Правильное питание у детей не ограничивается физическим здоровьем. Оно также оказывает существенное влияние на их способность к обучению, концентрацию внимания и эмоциональное состояние.

- Как режим сна у детей различается в зависимости от возрастной группы?

- Сон для детей — это не только отдых, но и основополагающий элемент развития. Во время сна активизируются механизмы, способствующие восстановлению всего организма. Так, гормоны, особенно гормон роста, выделяются больше, а знания, полученные в течение дня, закрепляются в памяти. Потребность во сне у детей различается в зависимости от возрастных групп. Новорожденный и ребенок до двух месяцев должен спать 14–17 часов сна. В то же время, суммарный суточный сон малышей 1–2-х лет, обеспечивающий достаточный отдых и восстановление всех систем его организма, в норме составляет примерно 11–14 часов, дошкольников - 10–13 часов, а школьников — 9–11 часов. Качество сна измеряется не только часами, но и окружающей средой. Тихая, темная, комфортная и свободная от технологий среда улучшает качество сна ребенка. Дети с нарушениями сна часто могут испытывать проблемы с поведением, дефицит внимания и даже задержку роста.

Для того, чтобы ребенок рос здоровым, педиатру важно регулярно контролировать его рост и прибавку в весе, показатели развития, психомоторные способности и статус вакцинации. Благодаря такому контролю составляется карта развития ребенка и вовремя выявляются возможные факторы риска. Одним из важных показателей общего развития ребенка являются показатели роста и веса по стандартам. Данные показатели необходимо контролировать.

- Как следует регулировать активный образ жизни в зависимости от возраста детей?

- Также очень важны тесты и обследования развития, позволяющие измерить соответствующие возрасту двигательные, языковые, социальные и интеллектуальные навыки ребенка. Физическая активность является важным фактором, влияющим как на физическое, так и на психосоциальное развитие ребенка. Ежедневная активность (например, бег, игры, танцы или езда на велосипеде) укрепляет кости и мышцы, ускоряет обмен веществ и защищает от избыточного веса. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дети в возрасте от 5 до 17 лет должны заниматься ежедневно физической активностью от умеренной до высокой интенсивности, в общей сложности, не менее 60 минут. Это не только полезно для здоровья, но и с точки зрения развития социальных навыков, укрепления уверенности в себе и снижения стресса. В связи с тем, что современные дети больше времени проводят у экранов планшетов и телефонов, для родителей становится все более важным создание среды, способствующей физической активности (прогулки в парке, спортивные игры, семейные прогулки).

Эмоциональная поддержка и чуткое отношение играют решающую роль в здоровом психологическом развитии ребенка. Дети, которые растут в любящей и безопасной семейной среде, чувствуют себя ценными, учатся доверять другим и выражать свое мнение. А это, в свою очередь, повышает их уверенность в себе, стрессоустойчивость и способность справляться с проблемами. В семьях, основанных на принципах позитивного воспитания вместо того, чтобы наказывать детей за ошибки, им объясняют, почему они совершили ошибки, и поощряют анализировать свои поступки. Такой подход формирует у ребенка чувство ответственности и помогает развивать здоровую личность.

- Насколько важно грудное вскармливание для здорового роста младенцев?

- Грудное молоко является наиболее идеальной и полноценной пищей для младенца. Согласно рекомендациям ВОЗ, исключительно грудное вскармливание должно продолжаться в течение первых 6-ти месяцев жизни ребенка. После этого можно вводить прикорм, продолжая грудное вскармливание до 2-х лет или даже более. Грудное молоко является не только источником питания для новорожденного, но и в то же время, его защитные свойства способствуют развитию иммунитета ребенка. Иммуноглобулины (особенно IgA), лейкоциты и живые антитела, содержащиеся в молоке, защищают ребенка от бактерий, вирусов и других микроорганизмов. Эти защитные вещества поддерживают еще не полностью сформированную иммунную систему ребенка, снижая вероятность инфекций верхних дыхательных путей (грипп, бронхит и др), инфекций уха, желудочно-кишечных инфекций (диарея, ротавирус и др), кожных инфекций и аллергических реакций. В то же время грудное вскармливание может также снизить риск развития у ребенка в будущем таких хронических заболеваний, как астма, атопический дерматит и диабет.

Грудное молоко является наиболее подходящим и легкоусвояемым видом питания для желудочно-кишечного тракта ребенка. Его состав регулируется природой таким образом, что он не раздражает чувствительную стенку кишечника ребенка и легко усваивается. Ферменты, пребиотики (олигосахариды) и живые бактерии в грудном молоке регулируют кишечную флору ребенка, способствуют росту полезных бактерий, а также гарантируют, что запоры и метеоризм будут наблюдаться реже, риск возникновения коликов (боли в животе и приступы плача) и кишечных инфекций будет снижен. Следует отметить, что по сравнению с искусственным питанием грудное молоко обеспечивает пищеварение гораздо быстрее и без проблем, что снижает беспокойство ребенка и помогает ему спать спокойнее.

Развитие мозга и нервной системы у детей, вскармливаемых грудным молоком, происходит быстрее и эффективнее. Так, длинноцепочечные насыщенные жирные кислоты, такие как DHA и ARA в грудном молоке, оказывают положительное влияние на формирование клеток мозга и функционирование синапсов. Грудное вскармливание обеспечивает важные преимущества для здоровья не только для ребенка, но и для матери. Во время грудного вскармливания организм выделяет гормон окситоцин, который помогает матке сокращаться, снижая риск послеродового кровотечения и позволяя ей быстрее вернуться к своим нормальным размерам.

- Каково значение здорового питания в будущей жизни детей?

- Здоровое питание напрямую влияет не только на физическое, но и на умственное и эмоциональное развитие ребенка. Пищевые привычки, сформированные в детстве, создают основу его будущего образа жизни и состояния здоровья. Дети, которые питаются правильно и сбалансированно в этот период, значительно реже сталкиваются с хроническими проблемами, такими как ожирение, сахарный диабет II типа, высокое кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания. Дело в том, что здоровая пища поддерживает метаболический баланс и нормальное функционирование организма, а также предотвращает избыточное ожирение. В то же время, правильное питание тесно связано с умственными способностями детей и успеваемостью в школе. Белок, железо, цинк и особенно Омега-3 (комплекс натуральных жирных кислот) очень важны для здорового функционирования клеток мозга. Эти вещества усиливают внимание, память и процессы обучения, повышают адаптацию ребенка к урокам и когнитивные навыки. В результате дети, которые питаются здоровой пищей, более активны, продуктивны и успешны в школе.

- На что следует обратить внимание в игрушках, используемых детьми?

- Игрушки — это не просто средство развлечения для детей, а мощный инструмент для обучения и развития ребенка, поскольку они играют важную роль в развитии их умственных, двигательных и социальных навыков. Однако неправильно подобранные игрушки могут представлять угрозу здоровью ребенка и негативно влиять на его развитие. Поэтому родителям следует быть внимательными при выборе игрушек и учитывать ряд важных факторов. Прежде всего, игрушка обязательно должна соответствовать международным стандартам безопасности. Выбор продукции с сертификацией CE или ISO свидетельствует о том, что игрушка соответствует определенным критериям качества и безопасности. Сертифицированные игрушки не только безопасны с точки зрения материалов, но и изготовлены в соответствии со здоровьем детей по правилам использования.

В то же время игрушки, подобранные специально для детей до трех лет, не должны содержать мелких, легко проглатываемых деталей. Поскольку дети в этой возрастной группе склонны все тащить в рот, игрушки с мелкими деталями могут представлять опасность удушья. При выборе игрушки следует тщательно проверять насколько она безопасна по форме, размеру и конструкции.

Кроме того, игрушка должна соответствовать возрасту, интересам и уровню развития ребенка. Например, для годовалого ребенка больше подойдут крупные конструкторы, которые укрепляют моторику и координацию. Для пятилетнего ребенка более полезны раскраски, фигурки на основе ролевых игр и интерактивные обучающие пособия, которые развивают креативность и воображение. Игрушки, не соответствующие возрасту ребенка, могут показаться неинтересными и не дать желаемых преимуществ. Следовательно, выбор игрушки следует делать на основе критериев здоровья и развития, а не только внешнего вида и цены. Правильно подобранная игрушка обеспечивает безопасность ребенка, а также способствует его здоровому развитию, поддерживая его физически, умственно и эмоционально.

- Как здоровая семейная среда влияет на развитие детей?

- Семья – это первая и самая важная школа для ребенка. Отношения, ценности и поведенческие модели, которые царят в семье, играют важную роль в формировании личности ребенка, эмоциональном равновесии, развитии социальных навыков и уверенности в себе. Здоровая семейная среда создает основу для психологического благополучия и будущего качества жизни ребенка. Дети, которые получают любовь и эмоциональную поддержку от родителей, чувствуют себя более защищенными. Такие дети быстрее адаптируются к обществу, развиваются как добрые и отзывчивые личности. У них высокая уверенность в себе, они не боятся выражать свои эмоции и добиваются успеха в социальных отношениях. Эта поддержка, полученная от семьи, также укрепляет способность ребенка справляться со стрессом.

В то же время наличие стабильных и справедливых правил в семье регулирует поведение ребенка, развивает чувство ответственности и помогает ему понимать границы дозволенного. Когда правила объясняются с любовью и заботой, а не с целью контроля, у ребенка формируется внутренняя дисциплина и он понимает, что он должен делать и почему. Такая среда повышает навыки принятия решений у ребенка и создает основу для более сбалансированной социальной жизни.

Отношения, которые родители устанавливают друг с другом и со своими детьми, служат моделью для отношений, которые ребенок установит в будущем. Если в семье преобладают уважение, отзывчивость и взаимопонимание, ребенок также перенимает эти модели поведения и демонстрирует тот же подход в дружеских, супружеских и рабочих отношениях.

Исходя из вышесказанного следует, что здоровая семейная среда имеет важное значение для формирования ребенка как счастливой, уверенной в себе, чуткой и ответственной личности. Подход родителей, основанный на любящих, чутких, справедливых и крепких отношениях, составляет основу системы эмоциональной и социальной поддержки, которую дети пронесут через всю свою жизнь.

На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 680
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5463
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 334
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 691
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2041
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1165
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7431
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2447
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3127
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1299
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
10:10 1245

ЭТО ВАЖНО

На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 680
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5463
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 334
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 691
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2041
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1165
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7431
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2447
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3127
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1299
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
В американской разведке подтвердили: Пезешкиан был ранен при ударе Израиля
10:10 1245
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться