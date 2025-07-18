Запрет американским дипломатам за рубежом

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру воздерживаться от заявлений о честности и легитимности выборов в других странах.

Об этом говорится во внутренней записке Госдепа от 17 июля, с содержанием которой ознакомилось агентство Reuters.

Согласно документу, комментарии о выборах допустимы только при наличии «четкого и убедительного внешнеполитического интереса». В сообщениях следует ограничиться поздравлением победителя и, при необходимости, упоминанием общих интересов.