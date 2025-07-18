Запрет американским дипломатам за рубежом

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским дипломатам по всему миру воздерживаться от заявлений о честности и легитимности выборов в других странах.
Об этом говорится во внутренней записке Госдепа от 17 июля, с содержанием которой ознакомилось агентство Reuters.
Согласно документу, комментарии о выборах допустимы только при наличии «четкого и убедительного внешнеполитического интереса». В сообщениях следует ограничиться поздравлением победителя и, при необходимости, упоминанием общих интересов.
Документ подчеркивает, что дипломатам запрещено самостоятельно высказываться о легитимности или демократичности выборов без одобрения высшего руководства. Все заявления по этой теме должны исходить от министра или официального представителя Госдепа.
В записке также упоминается речь Дональда Трампа в Эр-Рияде от 13 мая, где он заявил, что США больше не будут вмешиваться в дела других государств и навязывать им «западные ценности».
Представитель Госдепартамента подтвердил, что новая политика отражает акцент администрации на национальном суверенитете, в отличие от прежнего курса на продвижение демократии и прав человека. При Трампе это направление стало менее приоритетным, особенно после реформирования бюро по правам человека, которое, по словам чиновников, было «платформой для идеологических атак».
Несмотря на общий отказ от публичной критики, администрация Трампа все же вмешивалась в европейскую политику, когда речь шла о правах правых политиков, в частности в Германии, Франции и Румынии — обвиняя местные власти в цензуре «непопулярных» взглядов под предлогом борьбы с дезинформацией.