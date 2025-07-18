На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента

В скандале вокруг связей Дональда Трампа с cексуальным преступником Джеффри Эпштейном новая порция динамита, на этот раз еще более разрушительная, чем несколько дней назад. Респектабельная The Wall Street Journal опубликовала вечером в четверг эксклюзивное расследование, в центре которого поздравление, которое направил Трамп Эпштейну по поводу его 50-летия в 2003 году. Речь идет о поздравительной открытке, на которой помимо текста нарисована обнаженная женщина. На ее теле две дуги, напоминающие грудь и подпись Трампа ниже талии, на самом деликатном месте. А внутри контура обнаженной женщины была машинописная записка с пожеланием к Эпштейну, чтобы «каждый день был для него прекрасным секретом». К этому прилагался вымышленный Трампом разговор с другом.

Начиналась записка со слов: «В жизни должно быть что-то большее, чем просто обладание всем». Дональд: Да, есть, но я не скажу тебе, что именно. Джеффри: И я не скажу, поскольку тоже знаю, что именно. Дональд: У нас есть кое-что общее, Джеффри. Джеффри: Да, если подумать. Дональд: Секреты не стареют, ты заметил? Джеффри: На самом деле мне это было ясно еще в последний раз, когда я тебя видел. Дональд: Друг — это прекрасно. С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одной чудесной тайной! Сразу же после появления этого расследования в WSJ Трамп сообщил владельцу издания Руперту Мердоку, что он подает в суд на газету. «Президент Трамп подает в суд на The Wall Street Journal, News Corporation и на самого господина Мердока», - написал Трамп, говоря о себе в третьем лице. – Пресса должна быть правдивой и не доверять источникам, которые, возможно, и не существуют вовсе».

Однако чтобы спасти свою репутацию или ее остатки, этого было недостаточно. И Трамп обратился к своей лоялистке, генпрокурору Пэм Бонди, чтобы та изыскала возможность рассекретить показания Эпштейна перед Большим жюри, которое расследовало обвинения против него в сексуальной торговле. Эти материалы являются конфиденциальными. Чтобы их открыть, требуется разрешение суда — этого Трамп и требует от Бонди. Однако критики говорят, что это лишь незначительная часть расследования сексуальной империи Эпштейна и главное остается за кадром. А там чего только нет. Трамп и Эпштейн, как признавался президент, дружили 15 лет, и нынешний хозяин Белого дома говорил о нем: «Он потрясающий парень, с ним очень весело. Он любит красивых женщин, как и я, и многие из них на более молодой стороне. Без сомнения, Джеффри наслаждается социальной жизнью». Наслаждались они вместе. Трамп множество раз участвовал в вечеринках Эпштейна с участием тех самых женщин на «молодой стороне». Их особняки во Флориде находились рядом друг с другом. Эпштейн, свидетельствует WSJ, говорил, что у него 14 разных номеров телефонов Трампа и что тот несколько раз летал на его джете, который был прозван «Лолита экспресс». «До разрыва отношений они общались регулярно», - говорит Спенсер Кавин, который представлял в суде 14 летнюю девочку, первой сообщившей в полицию о насилии Эпштейна над ней. В 2008 году Эпштейн был обвинен в секс-торговле и Трамп больше не пускал его в свой дом в Мар-а-Лаго. В 2019 году финансист покончил с собой в тюремной камере.