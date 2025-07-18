На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента

В скандале вокруг связей Дональда Трампа с cексуальным преступником Джеффри Эпштейном новая порция динамита, на этот раз еще более разрушительная, чем несколько дней назад. Респектабельная The Wall Street Journal опубликовала вечером в четверг эксклюзивное расследование, в центре которого поздравление, которое направил Трамп Эпштейну по поводу его 50-летия в 2003 году.
Речь идет о поздравительной открытке, на которой помимо текста нарисована обнаженная женщина. На ее теле две дуги, напоминающие грудь и подпись Трампа ниже талии, на самом деликатном месте. А внутри контура обнаженной женщины была машинописная записка с пожеланием к Эпштейну, чтобы «каждый день был для него прекрасным секретом». К этому прилагался вымышленный Трампом разговор с другом.
Начиналась записка со слов: «В жизни должно быть что-то большее, чем просто обладание всем».
Дональд: Да, есть, но я не скажу тебе, что именно.
Джеффри: И я не скажу, поскольку тоже знаю, что именно.
Дональд: У нас есть кое-что общее, Джеффри.
Джеффри: Да, если подумать.
Дональд: Секреты не стареют, ты заметил?
Джеффри: На самом деле мне это было ясно еще в последний раз, когда я тебя видел.
Дональд: Друг — это прекрасно. С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одной чудесной тайной!
Сразу же после появления этого расследования в WSJ Трамп сообщил владельцу издания Руперту Мердоку, что он подает в суд на газету. «Президент Трамп подает в суд на The Wall Street Journal, News Corporation и на самого господина Мердока», - написал Трамп, говоря о себе в третьем лице. – Пресса должна быть правдивой и не доверять источникам, которые, возможно, и не существуют вовсе».
Однако чтобы спасти свою репутацию или ее остатки, этого было недостаточно. И Трамп обратился к своей лоялистке, генпрокурору Пэм Бонди, чтобы та изыскала возможность рассекретить показания Эпштейна перед Большим жюри, которое расследовало обвинения против него в сексуальной торговле. Эти материалы являются конфиденциальными. Чтобы их открыть, требуется разрешение суда — этого Трамп и требует от Бонди.
Однако критики говорят, что это лишь незначительная часть расследования сексуальной империи Эпштейна и главное остается за кадром.
А там чего только нет. Трамп и Эпштейн, как признавался президент, дружили 15 лет, и нынешний хозяин Белого дома говорил о нем: «Он потрясающий парень, с ним очень весело. Он любит красивых женщин, как и я, и многие из них на более молодой стороне. Без сомнения, Джеффри наслаждается социальной жизнью».
Наслаждались они вместе. Трамп множество раз участвовал в вечеринках Эпштейна с участием тех самых женщин на «молодой стороне». Их особняки во Флориде находились рядом друг с другом. Эпштейн, свидетельствует WSJ, говорил, что у него 14 разных номеров телефонов Трампа и что тот несколько раз летал на его джете, который был прозван «Лолита экспресс».
«До разрыва отношений они общались регулярно», - говорит Спенсер Кавин, который представлял в суде 14 летнюю девочку, первой сообщившей в полицию о насилии Эпштейна над ней.
В 2008 году Эпштейн был обвинен в секс-торговле и Трамп больше не пускал его в свой дом в Мар-а-Лаго. В 2019 году финансист покончил с собой в тюремной камере.
Кто тогда мог предположить, что его файлы через 6 лет станут настоящей «бомбой для председателя» Дональда?
В кругу наиболее преданных соратников Трампа из MAGA настоящая буря. Президент во многом сам виноват. Во время избирательной кампании он одной из важных тем сделал обвинения в адрес «продажных элит» и «всякого рода сутенеров», которые, разумеется, все повально были демократами. А теперь выясняется, что сам Трамп был далеко не последней фигурой в кругу педофила и сутенера.
Градус в Палате представителей Конгресса растет с каждым днем. Большинство ультраправых из MAGA требуют немедленного рассекречивания файлов Эпштейна. И если в начале недели республиканцы заблокировали требование демократов о проведении голосования по этому вопросу в палате, то сейчас дело движется именно к этому. Одновременно конгрессмены-демократы из-за дела Эпштейна отложили решение о сокращении на 9 миллиардов федеральных расходов, которое потребовал Трамп.
С рушащейся социальной опорой среди правых в Конгрессе, с тем, что от него отвернулись известные блогеры, которые прежде поддерживали президента, Трамп повис в воздухе. А как пишет один из блогеров, в стороне радостно потирает руки Илон Маск, который ждет не дождется, «чтобы нанести удар по Цезарю».
Эпопея с файлами педофила Эпштейна чем-то напоминает сагу с расследованием сексуальных подвигов Билла Клинтона. Тот в конечном итоге вывернулся, хотя с пошатнувшемся здоровьем и рухнувшей репутацией. Но Билл тогда находился на излете политической карьеры, а Трамп лишь начале своего второго срока. Хватит ли ему здоровья дотянуть до следующих выборов? О том, чтобы ему идти на третий срок, уже в Америке никто не говорит.