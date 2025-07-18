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Грузия отказала Армении

12:27 700

Министр экономики Армении Геворг Папоян обратился к грузинской стороне с просьбой назначить официальное контактное лицо для упрощения коммуникации между армянскими производителями и грузинскими таможенными службами. Об этом сообщает газета «Грапарак» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, армянская сторона предложила назначить сотрудника посольства Грузии в Ереване, который бы обеспечивал связь между грузинскими структурами и армянскими компаниями.

«Например, какого-либо сотрудника посольства Грузии в Армении, который будет обеспечивать связь грузинской стороны с армянскими производителями, предоставлять последним информацию о прохождении грузовиков с коньяком и другими товарами через таможенный пункт, очередях, отборе проб товаров и других вопросах. Однако грузинская сторона отказала Папояну», — сообщает издание.

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