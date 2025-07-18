Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал требования Европейского Союза об отмене закона, запрещающего смену пола, назвав их проявлением «бюрократической инквизиции».
«Посмотрите, чего от нас требует Венецианская комиссия. Мышление европейской бюрократии опустилось ниже инквизиции», — заявил Кобахидзе на брифинге.
Он подчеркнул, что ЕС требует отмены принятого в прошлом году закона о защите семейных ценностей, в том числе запрета на юридическое изменение пола. По словам премьера, в противном случае Грузии угрожают отменой безвизового режима с ЕС.
Кобахидзе сравнил давление со стороны ЕС с казнью Джордано Бруно — якобы за выражение здравых взглядов, намекая на идеологическое принуждение со стороны Брюсселя.
Кроме того, Кобахидзе обвинил Евросоюз в переходе к «режиму нападения» на страну за отказ участвовать в антироссийских действиях.
По его словам, Евросоюз полностью перестроился на режим нападения на Грузию из-за отказа открыть «второй фронт» против России, а в качестве шантажа использует тему возможной отмены безвизового режима.
«Желающие втянуть Грузию в войну используют отмену безвиза как рычаг, надеясь на волнения и смену власти», — заявил Кобахидзе. Он также обвинил в этом предыдущую администрацию США, в частности экс-госсекретаря Энтони Блинкена и бывшую посланницу Келли Дегнан. По его словам, с начала войны в Украине США начали оказывать давление, включая введение санкций и разрыв стратегического партнёрства, а также санкции против Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии.
Напомним, что в феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался вводить санкции против России, сославшись на национальные интересы. Это вызвало критику со стороны Украины, ЕС и грузинской оппозиции.
В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, однако в 2024 году власти приняли закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты и резкую критику Запада. В ответ правительство заморозило переговоры о вступлении в ЕС, что усилило внутреннюю нестабильность.