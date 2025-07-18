Безвиз как оружие: Кобахидзе обвинил Запад

«Посмотрите, чего от нас требует Венецианская комиссия. Мышление европейской бюрократии опустилось ниже инквизиции», — заявил Кобахидзе на брифинге.

Он подчеркнул, что ЕС требует отмены принятого в прошлом году закона о защите семейных ценностей, в том числе запрета на юридическое изменение пола. По словам премьера, в противном случае Грузии угрожают отменой безвизового режима с ЕС.

Кобахидзе сравнил давление со стороны ЕС с казнью Джордано Бруно — якобы за выражение здравых взглядов, намекая на идеологическое принуждение со стороны Брюсселя.

Кроме того, Кобахидзе обвинил Евросоюз в переходе к «режиму нападения» на страну за отказ участвовать в антироссийских действиях.

По его словам, Евросоюз полностью перестроился на режим нападения на Грузию из-за отказа открыть «второй фронт» против России, а в качестве шантажа использует тему возможной отмены безвизового режима.

«Желающие втянуть Грузию в войну используют отмену безвиза как рычаг, надеясь на волнения и смену власти», — заявил Кобахидзе. Он также обвинил в этом предыдущую администрацию США, в частности экс-госсекретаря Энтони Блинкена и бывшую посланницу Келли Дегнан. По его словам, с начала войны в Украине США начали оказывать давление, включая введение санкций и разрыв стратегического партнёрства, а также санкции против Бидзины Иванишвили, основателя правящей партии.

Напомним, что в феврале 2022 года тогдашний премьер Грузии Ираклий Гарибашвили отказался вводить санкции против России, сославшись на национальные интересы. Это вызвало критику со стороны Украины, ЕС и грузинской оппозиции.

В конце 2023 года Грузия получила статус кандидата в члены ЕС, однако в 2024 году власти приняли закон об иноагентах, вызвавший массовые протесты и резкую критику Запада. В ответ правительство заморозило переговоры о вступлении в ЕС, что усилило внутреннюю нестабильность.