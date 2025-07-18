Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда

Защита Мутвалы Шыхлинского - сына главы азербайджанской диаспоры на Урале, арестованного на два месяца по делу о «насилии над представителем власти», обжаловала меру пресечения. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Адвокат утром подал апелляционную жалобу в суд первой инстанции», - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что суд до 14 сентября арестовал сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шихлинского.

Он обвиняется в том, что на автомобиле марки Mercedes-Benz G-Класс (Гелендваген) сбил спецназовца. Его задержали по обвинению по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Шихлинский заявил в суде, что не намеренно нанес вред представителю власти и сожалеет о случившемся.

«Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся», - сказал он.

Вчера главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского объявили в розыск в России.

По данным журналистов, Шихлинский якобы может скрываться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве.