USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда

12:37 344

Защита Мутвалы Шыхлинского - сына главы азербайджанской диаспоры на Урале, арестованного на два месяца по делу о «насилии над представителем власти», обжаловала меру пресечения. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Адвокат утром подал апелляционную жалобу в суд первой инстанции», - рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что суд до 14 сентября арестовал сына главы азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге и адвоката Мутвалы Шихлинского.

Он обвиняется в том, что на автомобиле марки Mercedes-Benz G-Класс (Гелендваген) сбил спецназовца. Его задержали по обвинению по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Шихлинский заявил в суде, что не намеренно нанес вред представителю власти и сожалеет о случившемся.

«Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся», - сказал он.

Вчера главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского объявили в розыск в России.

По данным журналистов, Шихлинский якобы может скрываться в отеле, который находится в здании посольства Азербайджана в Москве.

Ильхам Алиев открыл новое предприятие в Агдаме
Ильхам Алиев открыл новое предприятие в Агдаме фото
12:48 9
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 692
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5465
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 345
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 708
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2051
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1171
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7431
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2450
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3138
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1301

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев открыл новое предприятие в Агдаме
Ильхам Алиев открыл новое предприятие в Агдаме фото
12:48 9
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента
На Трампа наступают со всех сторон. «Дело педофилов» похоронит президента главная тема
12:22 692
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем
Кипр – еще одно яблоко раздора между Турцией и Израилем новый поворот
17 июля 2025, 23:25 5465
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
Сын главы азербайджанской диаспоры не намерен мириться с решением суда
12:37 345
Грузия отказала Армении
Грузия отказала Армении
12:27 708
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
Курды не сдают оружие. Турция рассматривает военный план
11:20 2051
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
Пезешкиану пришлось пересесть на такси: машины его кортежа поломались
11:53 1171
Пезешкиана загоняют в угол
Пезешкиана загоняют в угол актуальный комментарий
17 июля 2025, 18:42 7431
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций
«Самый жесткий»: Евросоюз согласовал 18-й пакет антироссийских санкций новость дополнена
10:43 2450
Сирия опять превратилась в поле боя
Сирия опять превратилась в поле боя видео; обновлено 12:46
12:46 3138
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина
Налет дронов и КАБов на Украину: есть жертвы. Дрон ударил и по машине раввина видео
10:30 1301
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться