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Жара в Азербайджане продолжится и завтра

12:45 1357

В субботу, 19 июля, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии. Северо-западный ветер в течение дня сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 35-39° тепла. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные ливни, грозы и град. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 11-16, днем - 27-32° тепла.

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