Израиль будет только наступать: демократия против джихадизма

Ближний Восток отличается от других регионов мира непостижимой динамикой, с которой здесь пересобираются альянсы, выстраиваются новые зоны влияния и перерисовываются границы. Последние события в Сирии — яркий тому пример. Военное вмешательство Израиля, направленное на защиту друзской общины в Сирии, обернулось посреди ночи историческим звонком президента Турции Эрдогана временному президенту Ахмеду аш-Шараа, который четко обозначил, кто на самом деле держит в Дамаске нити власти. Израиль, безусловно, нанес мощный удар. Но в случае с Сирией высокие военные технологии и стратегическая точечность оказались только частью сюжета. В интервью газете Maariv доктор Хай Эйтан Коэн-Янаржек из тель-авивского Центра Даяна заявил: «Эрдоган не сбил нас с ног своим заявлением. Это всё те же декларации, которые мы слышали и раньше — когда-нибудь может и сработает, но сегодня звучит пусто».

Но в самом ли деле это так? И если израильский эксперт прав, то что скрывается за этими декларациями? Министерство обороны Турции фактически объявило: «Если нас попросят — мы поставим средства ПВО, чтобы защитить новое правительство Сирии». Вдобавок Турция готова участвовать в координационных инициативах с Иорданией, Ливаном и Ираком. Так что же это, если не попытка создать в регионе «турецкую зону глобальной безопасности»? Тем более что Израиль в силу обязательств перед друзской общиной невольно поддерживает данную конфигурацию, продвигая аксиому, в рамках которой удары по Сирии способствуют усилению гегемонии Турции. В результате складывается парадоксальная ситуация: Израиль продолжает искать пути к договоренности с правительством аш-Шараа, но при этом каждый налет его ВВС на Дамаск становится мощнейшим аргументом Анкары: «Смотрите, мы едины, мы можем вас [Сирию] защитить, а они только разрушают».