Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии исторической мечети в селе Гияслы Агдамского района после реставрации, сообщает официальный сайт главы государства. Помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства о проделанной работе. Напомним, что президент Ильхам Алиев в рамках поездки в Агдам 28 мая 2021 года посетил мечеть Гияслы. Мечеть Гияслы также была одним из историко-религиозных памятников Карабаха, подвергшихся армянскому вандализму. Во время оккупации Агдамского района вооруженными силами Армении здание мечети подверглось серьезным повреждениям, кровля и купола были полностью разрушены, оно использовалось в качестве хлева для скота. После освобождения Агдамского района от армянской оккупации в 2022 году началась реставрация мечети Гияслы. Реставрационные работы велись Фондом Гейдара Алиева. С целью сохранения первоначального облика мечети при разработке проекта реставрации были использованы архивные материалы и видеографические источники. Сохранившаяся в интерьере винтовая лестница указывала на существование двух минаретов с южной стороны мечети. Поэтому, исходя из традиции, минареты построены в южной части мечети. С помощью специальных установок восстановлены покосившиеся каменные колонны, заново отстроены каменные арки и купола. Утратившие первоначальный вид стены, с которых осыпалась штукатурка, отремонтированы, отреставрирован пришедший в непригодное состояние михраб. Фасадные камни промыты специальными химическими веществами, швы между старыми камнями – очищены. Вокруг мечети построены вспомогательные постройки. Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики мечеть Гияслы в 2001 году включена в список недвижимых памятников истории и культуры местного значения.

* * * 13:10 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии здания Агдамской городской полной средней школы №1 на 960 ученических мест. Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в школе.

Школа построена в рамках реализации «Первой Государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». В здании будут действовать 43 классные комнаты, 16 административных кабинетов, центр науки, технологий, инженерии, искусства и математики – STEAM, состоящий из 7 комнат, физическая, химическая и биологическая лаборатории, оснащенные современным технологическим оборудованием, кабинеты информатики и допризывной подготовки, библиотека, музей, столовая на 352 места. Кроме того, в распоряжение учителей и учащихся в школе переданы актовый зал на 468 мест для проведения различных мероприятий, два крытых спортивных зала, открытые футбольная и баскетбольная площадки. Ильхам Алиев также принял участие в открытии в городе Агдаме яслей-детского сада №1 на 160 мест. Здание также построено в рамках реализации «Первой Государственной программы «Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики». Строительство яслей-детского сада началось в феврале прошлого года. В здании дошкольного образовательного учреждения созданы необходимые условия для обеспечения комфорта детей, а также организации учебно-воспитательного процесса на высоком уровне. Здесь есть игровые комнаты и спальни, музыкальный, танцевальный и спортивный залы.

* * * 12:48 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии в Агдамском промышленном парке предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra, информирует официальный сайт главы государства. Сначала министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства об Агдамском промышленном парке.

В соответствии с указом президента Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года в Агдамском районе на территории площадью 190 гектаров создан Агдамский промышленный парк под управлением Агентства развития экономических зон. Целью создания парка является возрождение освобожденных от оккупации территорий, развитие промышленного потенциала Карабаха, оказание поддержки предпринимательству, повышение занятости населения в производственной сфере. Приоритетными направлениями деятельности промышленного парка являются выпуск стройматериалов, плодоовощных консервов, налаживание производства и переработки мяса, молока, кормов, удобрений, расфасовки сельскохозяйственной продукции, создание сервисных участков, организация холодильных камер. Агдамский промышленный парк является вторым среди действующих в Азербайджане промышленных зон по количеству резидентов после Сумгаитского химического промышленного парка. 30 субъектам предпринимательства с общим объемом инвестиций более 270 млн манатов в парке предоставлен статус резидента, 4 предпринимателям – нерезидента. Инвесторы вложили в промышленный парк более 121 млн манатов, создано свыше 650 постоянных рабочих мест. Большинство обеспеченных работой – жители Агдама и прилегающих районов. Более 70 процентов территории Агдамского промышленного парка уже передано в распоряжение предпринимателей. С открытием предприятия по производству табачных изделий ООО Tabaterra количество действующих в парке предприятий достигло десяти.