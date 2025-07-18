Москва о возможном уходе WhatsApp из России

«WhatsApp в целом самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. (...) Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности в соответствии с законами РФ. Все законы должны выполняться», — ответил Песков на вопрос о перспективах дальнейшей работы мессенджера в России.

По его словам, мессенджер, принадлежащий Meta, «с очень большой долей вероятности попадет в список ПО из недружественных стран, который подлежит ограничениям». Этот список правительство разрабатывает по поручению президента.

WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

«По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% наших граждан, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%», - сказал Горелкин, добавив, что претендентом на долю WhatsApp станет национальный мессенджер.

Горелкин также отметил, что «юрисдикция Telegram остается не до конца ясной», поскольку в реестре РКН страной регистрации указаны Британские Виргинские острова, но главный офис компании Павла Дурова, «как известно, находится во вполне дружественных нам Арабских Эмиратах».

«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», - сказал он.