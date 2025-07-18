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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Пять лет за пропаганду коммунизма

13:39 1001

Президент Чехии Петр Павел подписал закон, запрещающий пропаганду коммунистических идей. За учреждение и поддержку организаций, продвигающих подобную идеологию, предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает Euractiv.

Законопроект появился благодаря усилиям чешских исследовательских институтов, в частности Института изучения тоталитарных режимов, которые подчеркивали важность исправления «правового дисбаланса». Подобный запрет уже действует в стране в отношении пропаганды нацизма.

Представители Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) выступили с резкой критикой нового закона, назвав его «предвзятым» и «направленным на политическое давление».

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