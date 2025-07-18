Кремль ответил Зеленскому

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости активизации переговорного процесса между Москвой и Киевом. По словам представителя Кремля, такой подход можно расценивать как положительный.

«Это позитивный сигнал. Мы абсолютно согласны. Действительно, мы тоже являемся сторонниками того, чтобы добавить динамики переговорному процессу», — заявил Песков на брифинге.

При этом он подчеркнул, что «Россия считает любые военные объекты на территории Украины, в том числе поставленные странами Запада, законной целью».

Пресс-секретарь президента РФ также затронул тему отношений с Соединенными Штатами. По его словам, недавние заявления президента США Дональда Трампа о разочаровании переговорным процессом между Россией и Украиной не оказывают существенного влияния на двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном.

«Это разное: одна тема — это тема переговоров, другая — это наши двусторонние отношения», — отметил Песков.

Он также сообщил, что в настоящее время продолжается «нелегкий процесс» выхода российско-американских отношений из кризисного состояния.

«Диалог диалогом, сейчас идет нелегкий процесс вывода наших отношений из достаточно плачевного состояния», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя слова командующего армией США в Европе и Африке генерала Кристофера Донахью о возможном захвате Калининграда.

Песков также прокомментировал новый пакет санкций Евросоюза. По его словам, Россия уже адаптировалась к жизни в условиях ограничений и приобрела «иммунитет» к западному давлению. «Мы от санкций приобрели определенный иммунитет, мы адаптировались к жизни в условиях санкций», — заявил он.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Россия считает односторонние санкции со стороны ЕС незаконными. «Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы. Мы неоднократно говорили, что считаем подобные односторонние ограничения незаконными и выступаем против них», — заключил Песков.