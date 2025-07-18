Убийство экс-замминистра обороны Армении раскрыли спустя 27 лет: задержан выходец из Карабаха

Следственный комитет Армении раскрыл убийство бывшего заместителя министра обороны Ваграма Хорхоруни, совершенное 10 декабря 1998 года. В результате масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой национальной безопасности, установлены личности подозреваемых — С.А., Г.Н. и А.А., которые действовали из корыстных побуждений.

Согласно материалам дела, С.А., военнослужащий, организовал убийство Хорхоруни, предложив двум карабахским армянам - Г.Н. и А.А. вознаграждение в размере 10 000 и 15 000 долларов США соответственно.

Для совершения преступления С.А. приобрел у брата Г.Н., А.Н., самодельный ствол и глушитель для пистолета Макарова. Чтобы снизить уровень шума, он модифицировал патроны, уменьшив пороховой заряд. 7 декабря 1998 года Г.Н. и А.А. прибыли в Ереван, а С.А. на следующий день доставил оружие и указал сообщникам на дом, где проживал Хорхоруни. Вечером 9 декабря группа встретилась на площади Республики и направилась к месту преступления. Г.Н. остался в автомобиле, а С.А. и А.А. устроили засаду у подъезда. Около 00:30 10 декабря, когда Хорхоруни вошел в подъезд, С.А. и А.А. произвели пять выстрелов из переделанного пистолета. Три пули попали в лицо, две — в область груди, что привело к немедленной смерти жертвы. После этого преступники скрылись.

С.А. задержан, ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве из корыстных побуждений и незаконном обороте оружия. Следственный комитет продолжает расследование, в том числе по другим резонансным делам. О дальнейшем ходе дела будет сообщено дополнительно.