В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии

В 21:30 по бакинскому времени в четвертом зале выставочного центра Messe Essen в городе Эссене начнутся соревнования групповых команд по художественной гимнастике, по итогам которых определятся призеры в многоборье.

Сегодня на Всемирных студенческих играх в Германии сборная Азербайджана может завоевать свою первую медаль.

Вчера команда Азербайджана в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой и Гюллю Агаларзаде за упражнение с пятью лентами заработала 24,150 балла и опережает занимающую 2-е место Украину на 4,100 балла. Огромный отрыв, который сегодня необходимо воплотить в золотые награды. Гимнастки выступят с тремя мячами и двумя обручами.

Помимо этого, завтра будет шанс пополнить медальную копилку в двух отдельных финалах.

Также сегодня завершают квалификацию Илона Зейналова и Камилла Сейидзаде. Они продемонстрируют композиции с булавами и лентой.

Что касается других видов спорта, то пока без потерь идут азербайджанские теннисисты. Кенан Гасымов сегодня в 1/64 финала победил Тревора Казибве из Уганды - 6:0, 6:2. Его следующим соперником будет американец Тревор Свайда.