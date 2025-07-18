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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
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Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии

Эльмир Алиев, отдел спорта
14:27 283

Сегодня на Всемирных студенческих играх в Германии сборная Азербайджана может завоевать свою первую медаль.

В 21:30 по бакинскому времени в четвертом зале выставочного центра Messe Essen в городе Эссене начнутся соревнования групповых команд по художественной гимнастике, по итогам которых определятся призеры в многоборье.

Вчера команда Азербайджана в составе Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной, Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой и Гюллю Агаларзаде за упражнение с пятью лентами заработала 24,150 балла и опережает занимающую 2-е место Украину на 4,100 балла. Огромный отрыв, который сегодня необходимо воплотить в золотые награды. Гимнастки выступят с тремя мячами и двумя обручами.

Помимо этого, завтра будет шанс пополнить медальную копилку в двух отдельных финалах.

Также сегодня завершают квалификацию Илона Зейналова и Камилла Сейидзаде. Они продемонстрируют композиции с булавами и лентой.

Что касается других видов спорта, то пока без потерь идут азербайджанские теннисисты. Кенан Гасымов сегодня в 1/64 финала победил Тревора Казибве из Уганды - 6:0, 6:2. Его следующим соперником будет американец Тревор Свайда.

Другой наш теннисист Эльвин Гашимов, напомним, вчера пробился в 1/16 финала и ждет, кто достанется ему в оппоненты.

В настольном теннисе женская сборная Азербайджана, уступившая вчера Корее, сегодня проиграла США (0:3) и не вышла из группы. Мужская команда в эти минуты проводит матч с Чили. Вчера наши теннисисты уступили американцам.

Азербайджанские пловцы, как и вчера, не смогли преодолеть квалификацию.

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