Франция поможет Украине ракетами и пилотами

18 июля президенты Украины и Франции провели телефонный разговор, о котором сообщили в своих соцсетях. По словам Владимира Зеленского, беседа длилась около часа и касалась ситуации на фронте, срочных оборонных нужд Украины, а также усиления противовоздушной обороны.

Обсуждались поставки ракет для систем SAMP/T, финансирование дронов-перехватчиков и подготовка совместных решений с Францией и партнерами на уровне министров обороны и иностранных дел.