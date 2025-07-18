Франция поможет Украине ракетами и пилотами

18 июля президенты Украины и Франции провели телефонный разговор, о котором сообщили в своих соцсетях. По словам Владимира Зеленского, беседа длилась около часа и касалась ситуации на фронте, срочных оборонных нужд Украины, а также усиления противовоздушной обороны.
Обсуждались поставки ракет для систем SAMP/T, финансирование дронов-перехватчиков и подготовка совместных решений с Францией и партнерами на уровне министров обороны и иностранных дел.
Зеленский также отметил готовность Франции обучить дополнительных украинских пилотов для истребителей Mirage и поблагодарил Париж за активное участие в формировании 18-го пакета санкций ЕС против России.
Макрон в свою очередь подчеркнул, что безопасность Европы неотделима от судьбы Украины. Он напомнил о недавней встрече «коалиции решительных» с участием 30 стран, включая США, и заявил о необходимости дальнейшего давления на Россию ради достижения устойчивого мира.
Ранее на встрече 10 июля лидеры коалиции согласовали создание штаба в Париже и планы по развертыванию сил поддержки Украины.