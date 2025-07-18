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Генпрокуратура о борьбе с коррупцией в Азербайджане

14:42 190

За первые шесть месяцев текущего года в Азербайджане в рамках расследования коррупционных преступлений был наложен арест на имущество общей стоимостью более 12 миллионов манатов. Об этом было заявлено на оперативном совещании в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре.

Согласно представленному отчету, по завершенным уголовным делам за указанный период общий материальный ущерб, нанесенный государству и частным лицам, составил 23 миллиона 512 тысяч 325 манатов. Из этой суммы уже обеспечено возмещение на сумму 5 миллионов 634 тысячи 673 маната.

С целью полного возмещения ущерба был наложен арест на имущество на сумму 12 миллионов 2 тысячи 365 манатов.

Также было отмечено, что за январь–июнь 2025 года оперативными подразделениями Главного управления возбуждено 59 уголовных дел по фактам коррупции. В результате проведенных 12 оперативно-розыскных мероприятий 10 человек были пойманы с поличным при совершении коррупционных преступлений, а также задержаны 7 человек, находившихся в розыске.

За отчетный период Главным управлением завершено предварительное расследование по 72 уголовным делам в отношении 113 лиц, 54 уголовных дела в отношении 85 лиц направлены в суды на рассмотрение. По абсолютному большинству уголовных дел, направленных в суды, вынесены обвинительные приговоры, остальные в настоящее время находятся на судебном рассмотрении.

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