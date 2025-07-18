Ильхам Алиев в Ходжалы

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом работ по восстановлению частных домов и инфраструктуры в селе Тезебина Ходжалинского района, информирует официальный сайт главы государства.

Ильхам Алиев сначала посетил дом переехавшего в село Мухаммеда Фараджева. Специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов проинформировал главу государства о проделанной и предстоящей работе.

Было сообщено, что к концу 2025 года в селе будет готово в общей сложности 197 частных домов. В следующем году будут завершены ремонт и строительство еще 159 частных домов. 14 июля 2025 года в село вернулись на постоянное жительство 28 семей - 125 человек. В настоящее время ведутся работы по созданию в селе современной социальной инфраструктуры.

Село Тезебина входит в одноименный административно-территориальный округ Ходжалинского района. Село было оккупировано армянскими вооруженными силами в 1992 году. Освобождено от оккупации в сентябре 2023 года в результате антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией.