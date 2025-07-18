Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи

Группа журналистов, правозащитников и представителей общественности обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой в связи с ухудшением состояния здоровья медиаэксперта и юриста Алескера Мамедли, находящегося под арестом по делу Toplum TV.

В обращении отмечается, что 9 марта 2024 года решением Хатаинского районного суда в отношении Алескера Мамедли была избрана мера пресечения в виде ареста. С тех пор у него наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем.

«По результатам медицинских обследований у него выявлен узел размером 23 мм в щитовидной железе категории TIRADS III (риск онкологии — 50–75%). Также диагностированы серьезные нарушения в работе печени, почек и поджелудочной железы, а в предстательной железе обнаружены кальцинаты. Согласно медицинским протоколам, наличие узла размером свыше 15 мм в щитовидной железе может требовать хирургического вмешательства», — говорится в заявлении.

Авторы обращения подчеркивают, что у Мамедли усиливаются такие симптомы, как острые приступы удушья, постоянные головные боли, головокружение и тошнота, что представляет прямую угрозу его жизни.

В преддверии 150-летнего юбилея Национальной прессы авторы обращения выражают надежду на особое отношение к одному из ведущих экспертов в области медиаправа. Они просят президента рассмотреть возможность предоставления юридических оснований для проведения необходимой операции Алескеру Мамедли в частной клинике.

Обращение подписали:

Гулу Магеррамли (журналист, профессор БГУ),

Алимамед Нуриев (президент Фонда конституционных исследований),

Осман Гюндюз (директор Центра информационных технологий «Мультимедиа»),

Мехман Алиев (журналист),

Ариф Алиев (журналист, председатель Союза журналистов Азербайджана «Новое поколение»),

Сабит Багиров (президент Фонда содействия развитию предпринимательства и рыночной экономики),

Адиль Гейбулла (доктор медицинских наук, профессор АМУ),

Новелла Джафароглу (председатель Общества защиты прав женщин имени Дилары Алиевой),

Саадат Бенаньярлы (глава Азербайджанского национального отделения Международного общества по правам человека),

Саида Годжаманлы (председатель Общественного объединения «Защита прав человека и законности»),

Аслан Исмаилов (директор юридической фирмы VIZA),

Мирали Гусейнов (председатель Общественного объединения «Обучение демократии»).