Российские вооруженные силы продолжают наступательные действия в Харьковской области Украины. По информации аналитического проекта Deep State, российские подразделения смогли продвинуться в районе города Волчанска. Сообщается о захвате новых территорий и риске формирования «огневого мешка» для украинских подразделений, которые, по оценке источника, могут насчитывать до 4000 военнослужащих.

Кроме того, отмечается продвижение российских войск на других участках фронта. В частности, сообщается о движении села Мирное в направлении Воскресенки, а также о занятии населенных пунктов Зеленый Гай и Яблуновка под Константиновкой.

Журнал Bild в своем обзоре указывает, что с начала 2025 года российская армия установила контроль примерно над 2395 квадратными километрами украинской территории — это сопоставимо с площадью Люксембурга (около 2586 кв. км). Издание также приводит данные, согласно которым за весь 2024 год было занято 3388 кв. км, что говорит о сохраняющейся высокой динамике боевых действий в текущем году.

Украинская сторона пока официально не подтверждала масштабов продвижения, упомянутых в этих источниках. Оперативная ситуация остается напряженной, и, по оценке независимых наблюдателей, требует постоянного мониторинга.