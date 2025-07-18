$2 миллиарда на тюрьму Алькатрас

Президент США Дональд Трамп может потратить $2 млрд на открытие тюрьмы максимального уровня безопасности на острове Алькатрас в заливе Сан-Франциско. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

В ныне закрытой тюрьме Алькатрас отбывали наказание Аль Капоне и другие известные заключенные. Учреждение перестало работать в 1963 году по экономическим соображениям: строения приходили в упадок из-за морской воды, продовольствие нужно было доставлять на кораблях. Теперь Трамп рассматривает вариант с повторным открытием тюрьмы максимального уровня безопасности на острове, для чего потребуется снести все старые структуры и начать строительство с нуля. Проект может обойтись в $2 млрд.

Также рассматривается менее дорогостоящий вариант за $1 млрд, при котором тюрьма не будет занимать всю площадь острова. Окончательное решение пока не принято.

«Алькатрас упоминается во многих фильмах. В общественном культурном сознании он считается суровым местом, и президенту это нравится», - пишет Axios.