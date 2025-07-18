ЕС ударил по Беларуси жесткими санкциями

Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Беларуси до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.
«Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси», - говорится в сообщении.
Санкции введены также в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Беларуси, их названия пока не уточняются. В заявлении указывается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были задействованы в отношении России.
*** 15:15
Евросоюз вводит новые ограничения в отношении более 20 российских банков в рамках 18-го пакета санкций.
Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в соцсети X.
По его словам, меры направлены на финансовое истощение России: «С новыми санкциями против 22 российских банков у России гарантированно закончатся деньги». Как уточняет Bloomberg, санкции предусматривают отключение этих банков от международной системы SWIFT.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в ЕС уже началась работа над 19-м пакетом санкций против России.
Система SWIFT обеспечивает основную часть международных банковских операций. Первые отключения российских банков от нее были введены в феврале 2022 года после начала войны в Украине.