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ЕС ударил по Беларуси жесткими санкциями

обновлено 15:23
15:23 1382

Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Беларуси до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

«Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Беларуси», - говорится в сообщении.

Санкции введены также в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Беларуси, их названия пока не уточняются. В заявлении указывается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были задействованы в отношении России.

*** 15:15 

Евросоюз вводит новые ограничения в отношении более 20 российских банков в рамках 18-го пакета санкций.

Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в соцсети X.

По его словам, меры направлены на финансовое истощение России: «С новыми санкциями против 22 российских банков у России гарантированно закончатся деньги». Как уточняет Bloomberg, санкции предусматривают отключение этих банков от международной системы SWIFT.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что в ЕС уже началась работа над 19-м пакетом санкций против России.

Система SWIFT обеспечивает основную часть международных банковских операций. Первые отключения российских банков от нее были введены в феврале 2022 года после начала войны в Украине.

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