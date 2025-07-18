Глава Госслужбы по мобилизации в Гёйгёле

18 июля глава Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу генерал-майор Мурсал Ибрагимов провел прием граждан, зарегистрированных в Гёйгёльском, Самухском, Дашкесанском, Геранбойском, Нафталанском, Ходжалинском, Кельбаджарском районах и городе Гяндже.

Прием состоялся в административном здании Гёйгёльского районного отдела службы.

На приеме были заслушаны обращения 41 гражданина, включая одну семью шехида и трех участников войны. Граждане обращались по вопросам, связанным с призывом на действительную военную службу, трудоустройством в госслужбу, определением места прохождения будущей срочной военной службы для их детей и другим вопросам.

Ибрагимов внимательно выслушал каждое обращение, дав указания для всестороннего изучения поднятых вопросов и их оперативного решения в соответствии с требованиями законодательства.