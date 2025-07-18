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Иран перевооружает свои прокси-силы по всему региону

15:18 851

Удары США и Израиля по иранским объектам весной этого года ослабили позиции Тегерана на Ближнем Востоке. Однако, несмотря на потери, Иран оперативно восстанавливает запасы вооружений и продолжает оказывать поддержку союзным военизированным группировкам в регионе — таким как хуситы в Йемене и «Хезболла» в Ливане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в военных и дипломатических кругах.

По данным издания, на этой неделе в районе побережья Красного моря был перехвачен один из крупнейших грузов иранского вооружения, предназначенного для йеменских хуситов. Судно, перевозившее партию, маскировалось под коммерческую поставку кондиционеров, однако на борту были обнаружены современные ракеты, части беспилотников и боевые заряды.

Среди изъятого — иранские противокорабельные ракеты «Кадер», компоненты системы ПВО «Сакр», а также оборудование, которое, по данным Центрального командования США, ранее использовалось хуситами для атак на американские беспилотники в регионе.

Отмечается, что это крупнейший перехват поставок иранского оружия в Йемен за последние годы.

В Тегеране отрицают эти обвинения. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал утверждения США и Израиля «беспочвенными», заявив, что «Иран не участвует в передаче оружия хуситам» и «придерживается политики невмешательства».

Тем не менее WSJ указывает, что поставки вооружений и поддержка союзных групп остаются ключевыми элементами иранской стратегии влияния в регионе.

В Сирии новое правительство сумело перехватить несколько партий оружия для «Хезболлы». Среди изъятых были реактивные снаряды «Град» и другое вооружение, предназначенное для использования в системах залпового огня.

Кроме того, ливанская армия сообщает о перехвате поставок через сирийскую границу, включая противотанковые ракеты российского производства, что свидетельствует о продолжающемся движении вооружений по региональным маршрутам.

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