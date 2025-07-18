Евросоюз упрощает въезд для турок

Евросоюз упрощает визовые процедуры для граждан Турции и призывает к возобновлению диалога о безвизовом режиме, заявил посол ЕС в Анкаре Томас Оссовски. В Брюсселе отметили, что изменения направлены на облегчение доступа турецких граждан к Шенгенской зоне на фоне многочисленных жалоб на сложность и длительность текущих процедур.

В ЕС также пояснили, что перегрузка аккредитованных визовых центров замедлила процесс рассмотрения заявлений, и подчеркнули, что с Анкарой ведутся переговоры о дополнительных шагах для упрощения визового режима.