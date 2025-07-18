Израиль назвал условие возобновления атак против Ирана

«Мы закончили операцию в Иране на том, что у Ирана не будет ядерного военного потенциала. И мы не позволим возобновления ядерной военной программы и масштабной программы по созданию баллистических ракет, потому что целью операции было снять немедленную угрозу и возможность Ирана представлять экзистенциальную угрозу для Израиля», — заявила Гальперин. Дипломат, впрочем, отметила, что пока перспектива возобновления боевых действий выглядит отдаленной.

Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня, нанеся удары по ядерным и военным объектам и личному составу иранской армии. Иран ответил на атаку, нанеся ракетный удар по израильской территории. 22 июня США присоединились к конфликту и атаковали три иранских ядерных объекта — в Фордо, Натанзе и Исфахане. В ответ Иран нанес удар по крупнейшему военному объекту США на Ближнем Востоке — авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Спустя 12 дней обмена ударами Израиля и Ирана президент США Дональд Трамп сообщил, что стороны договорились о прекращении огня. Израиль, соглашаясь на перемирие, заявил, что достиг всех своих целей. Иранские власти со своей стороны объявили о победе над Израилем и США. Трамп в свою очередь указал, что иранская ядерная программа была уничтожена, однако американская разведка разошлась с ним в выводах.