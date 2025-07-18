По инициативе PASHA Holding в Ташкенте состоялось региональное мероприятие инновационного саммита INMerge

В рамках саммита INMerge, одной из целей которого является превращение в международную инновационную платформу, 16 июля в столице Узбекистана Ташкенте состоялось мероприятие INUzbekistan.
Мероприятие, организованное в партнерстве с Парком информационных технологий Узбекистана, подчеркнуло важность трансграничного сотрудничества для масштабируемого и инновационно-ориентированного развития в Центральной Азии, на Кавказе и Ближнем Востоке.
В официальной церемонии открытия приняли участие исполнительный директор Парка информационных технологий Узбекистана Абдулахад Кучкаров, руководитель отдела международных связей стартап-направления Парка Темурбек Садинов, а также руководитель по инновациям PASHA Holding Тугра Мусаева. С заключительной речью на мероприятии выступил первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олимжон Умаров.
Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между PashaPay и Ассоциацией финтеха Узбекистана. Документ отражает совместную приверженность развитию финтех-сектора и укреплению предпринимательских экосистем в Узбекистане и за его пределами.
В повестку мероприятия вошли ключевая лекция на тему «Невидимая стена: преодоление предвзятости в инновациях», интерактивная беседа (fireside chat), а также две панельные дискуссии.
В первой панельной дискуссии на тему «Создание финтеха без границ: масштабирование инноваций на разные рынки» обсуждались пути расширения региональных финтех-компаний на международный уровень и ускорения их развития.
Во второй панели под названием «Когда капитал встречает инновации: раскрытие умных инвестиций для стартапов на ранней стадии» участники обсудили как привлечь и эффективно распределить капитал для поддержки следующего поколения стартапов в Узбекистане и Центральной Азии, объединив инвесторов и лидеров экосистем.
В завершение мероприятия состоялся конкурс стартапов. Проекты на ранней стадии были представлены жюри, состоящему из инвесторов и экспертов. Победившая команда получит возможность привлечь внимание международных инвесторов и поборется за приз в размере $30,000 на финальном этапе INBattle.
Организованный PASHA Holding саммит INMerge в этом году состоится 29–30 сентября в Баку. В мероприятии примут участие более 1000 основателей, инвесторов, корпоративных лидеров и политических деятелей из более чем 30 стран. В течение двух дней участникам будут предложены выступления на высоком уровне, панельные дискуссии, конкурсы стартапов и возможности для налаживания контактов. Цель саммита — способствовать развитию инноваций, привлечению инвестиций и укреплению регионального сотрудничества в странах Каспийского и Центрально-Азиатского регионов.