По инициативе PASHA Holding в Ташкенте состоялось региональное мероприятие инновационного саммита INMerge

В рамках саммита INMerge, одной из целей которого является превращение в международную инновационную платформу, 16 июля в столице Узбекистана Ташкенте состоялось мероприятие INUzbekistan. Мероприятие, организованное в партнерстве с Парком информационных технологий Узбекистана, подчеркнуло важность трансграничного сотрудничества для масштабируемого и инновационно-ориентированного развития в Центральной Азии, на Кавказе и Ближнем Востоке.

В официальной церемонии открытия приняли участие исполнительный директор Парка информационных технологий Узбекистана Абдулахад Кучкаров, руководитель отдела международных связей стартап-направления Парка Темурбек Садинов, а также руководитель по инновациям PASHA Holding Тугра Мусаева. С заключительной речью на мероприятии выступил первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олимжон Умаров. Одним из ключевых моментов мероприятия стало подписание Меморандума о взаимопонимании между PashaPay и Ассоциацией финтеха Узбекистана. Документ отражает совместную приверженность развитию финтех-сектора и укреплению предпринимательских экосистем в Узбекистане и за его пределами. В повестку мероприятия вошли ключевая лекция на тему «Невидимая стена: преодоление предвзятости в инновациях», интерактивная беседа (fireside chat), а также две панельные дискуссии.