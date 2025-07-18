Трамп призвал Украину перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине необходимо переходить к наступательным действиям на фронте.
Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
По его словам, Трамп отметил, что Украина не сможет изменить ход войны, действуя исключительно в обороне.
По данным издания, Трамп также поинтересовался, способна ли Украина нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу. Зеленский, как утверждает источник, ответил, что при наличии соответствующего оружия это возможно.
Ранее Axios сообщал, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, включая ракеты большой дальности. В качестве возможных вариантов упоминались баллистические ракеты PrSM (для HIMARS) с дальностью до 500 км и крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER, способные поражать цели на расстоянии до 925 км.
14 июля Трамп заявил о соглашении между США и НАТО о масштабных поставках оружия Украине. По его словам, США займутся производством современного вооружения, которое затем будет продаваться альянсу, а НАТО — координировать его передачу Украине.
Как сообщает The New York Times, большая часть вооружений — включая ЗРК Patriot, ракеты и боеприпасы — уже готова к немедленной отправке.