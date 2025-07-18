Трамп призвал Украину перейти в наступление

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине необходимо переходить к наступательным действиям на фронте.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, Трамп отметил, что Украина не сможет изменить ход войны, действуя исключительно в обороне.