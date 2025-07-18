USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Трамп призвал Украину перейти в наступление

15:48 1346

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля заявил, что Украине необходимо переходить к наступательным действиям на фронте.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, Трамп отметил, что Украина не сможет изменить ход войны, действуя исключительно в обороне.

По данным издания, Трамп также поинтересовался, способна ли Украина нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу. Зеленский, как утверждает источник, ответил, что при наличии соответствующего оружия это возможно.

Ранее Axios сообщал, что Трамп планирует передать Украине наступательное оружие, включая ракеты большой дальности. В качестве возможных вариантов упоминались баллистические ракеты PrSM (для HIMARS) с дальностью до 500 км и крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER, способные поражать цели на расстоянии до 925 км.

14 июля Трамп заявил о соглашении между США и НАТО о масштабных поставках оружия Украине. По его словам, США займутся производством современного вооружения, которое затем будет продаваться альянсу, а НАТО — координировать его передачу Украине.

Как сообщает The New York Times, большая часть вооружений — включая ЗРК Patriot, ракеты и боеприпасы — уже готова к немедленной отправке.

Петросян будет управлять электросетями Армении
Петросян будет управлять электросетями Армении
16:03 916
Детали 18-го пакета санкций против России
Детали 18-го пакета санкций против России обновлено 16:12
16:12 5893
Евросоюз упрощает въезд для турок
Евросоюз упрощает въезд для турок
15:19 2101
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
13:44 3068
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
15:07 2215
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
14:44 2795
Ильхам Алиев в Ходжалы
Ильхам Алиев в Ходжалы фото
14:42 1918
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
14:27 832
Кремль ответил Зеленскому
Кремль ответил Зеленскому
14:14 2793
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме фото; обновлено 13:59
13:59 3721
Провал Израиля: Иран на высоте
Провал Израиля: Иран на высоте наше поле зрения; все еще актуально
17 июля 2025, 23:54 10278

ЭТО ВАЖНО

Петросян будет управлять электросетями Армении
Петросян будет управлять электросетями Армении
16:03 916
Детали 18-го пакета санкций против России
Детали 18-го пакета санкций против России обновлено 16:12
16:12 5893
Евросоюз упрощает въезд для турок
Евросоюз упрощает въезд для турок
15:19 2101
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
13:44 3068
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
15:07 2215
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
14:44 2795
Ильхам Алиев в Ходжалы
Ильхам Алиев в Ходжалы фото
14:42 1918
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
14:27 832
Кремль ответил Зеленскому
Кремль ответил Зеленскому
14:14 2793
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме фото; обновлено 13:59
13:59 3721
Провал Израиля: Иран на высоте
Провал Израиля: Иран на высоте наше поле зрения; все еще актуально
17 июля 2025, 23:54 10278
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться