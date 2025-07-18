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Петросян будет управлять электросетями Армении

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Комиссия по регулированию общественных услуг Армении назначила Романоса Петросяна временным управляющим ЗАО «Электрические сети Армении» в рамках огосударствления компании, ранее принадлежавшей арестованному российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну, владельцу группы «Ташир».

Решение принято после обращения Министерства территориального управления и инфраструктур Армении о нарушениях в компании. Петросян, ранее занимавший пост главы Госконтрольной службы и министра охраны окружающей среды, был освобожден от предыдущей должности накануне.

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