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Си хочет собрать Трампа и Путина за одним столом

16:16 504

Лидер Китая Си Цзиньпин рассматривает возможность организации трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники и аналитиков.

Ожидается, что поводом для такого саммита может стать военный парад 3 сентября в Китае по случаю окончания Второй мировой войны. Путин уже принял приглашение. Предполагается, что Си может пригласить и Трампа, чтобы провести символическую встречу лидеров КНР, США и России. Аналитики называют это «мощным сигналом мира и стабильности».

По мнению экспертов, Си может использовать парад как внутренний и международный политический инструмент, подчеркивая союз с Россией и отвлекая внимание от внутренних проблем.

В то же время, как отмечает издание, у советников Трампа могут быть сомнения в целесообразности участия. Есть опасения, что визит в Пекин сделает Си и Путина политическими бенефициарами, а Трампу будет отведена второстепенная роль. Тем не менее встреча могла бы соответствовать его личной дипломатической манере — усиливать влияние через прямой контакт с мировыми лидерами.

Ранее Трамп пригрозил введением вторичных пошлин против России и ее союзников, если не будет достигнуто соглашение по Украине в течение 50 дней. На это Китай ответил обещанием усилить поддержку России и осудил любые односторонние санкции.

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