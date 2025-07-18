USD 1.7000
EUR 1.9751
RUB 2.1730
Подписаться на уведомления
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Новость дня
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Баку бдит

16:19 910

Азербайджан «внимательно следит» за процессами, происходящими в Сирии, заявил спикер МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос об отношении Баку к событиям на юге Сирии, где идут столкновения между друзами и сирийскими войсками.

«Мы внимательно следим за процессами, происходящими в Сирии. Мы еще раз выражаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету, неделимости и политическому единству Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в Сирии абсолютно необходимая мера», - сказал Гаджизаде.

Петросян будет управлять электросетями Армении
Петросян будет управлять электросетями Армении
16:03 918
Детали 18-го пакета санкций против России
Детали 18-го пакета санкций против России обновлено 16:12
16:12 5900
Евросоюз упрощает въезд для турок
Евросоюз упрощает въезд для турок
15:19 2104
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
13:44 3070
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
15:07 2220
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
14:44 2802
Ильхам Алиев в Ходжалы
Ильхам Алиев в Ходжалы фото
14:42 1922
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
14:27 832
Кремль ответил Зеленскому
Кремль ответил Зеленскому
14:14 2797
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме фото; обновлено 13:59
13:59 3722
Провал Израиля: Иран на высоте
Провал Израиля: Иран на высоте наше поле зрения; все еще актуально
17 июля 2025, 23:54 10281

ЭТО ВАЖНО

Петросян будет управлять электросетями Армении
Петросян будет управлять электросетями Армении
16:03 918
Детали 18-го пакета санкций против России
Детали 18-го пакета санкций против России обновлено 16:12
16:12 5900
Евросоюз упрощает въезд для турок
Евросоюз упрощает въезд для турок
15:19 2104
Война за уничтожение Сирии
Война за уничтожение Сирии слово публицисту
13:44 3070
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
Русские прорвали оборону в Харькове: украинские войска могут попасть в окружение
15:07 2220
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
Интеллигенция обратилась к президенту: Мамедли болен и нуждается в помощи
14:44 2802
Ильхам Алиев в Ходжалы
Ильхам Алиев в Ходжалы фото
14:42 1922
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
В ожидании первого золота Азербайджана на Универсиаде в Германии
14:27 832
Кремль ответил Зеленскому
Кремль ответил Зеленскому
14:14 2797
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме
Алиев открыл историческую мечеть в Агдаме фото; обновлено 13:59
13:59 3722
Провал Израиля: Иран на высоте
Провал Израиля: Иран на высоте наше поле зрения; все еще актуально
17 июля 2025, 23:54 10281
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться