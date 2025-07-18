Азербайджан «внимательно следит» за процессами, происходящими в Сирии, заявил спикер МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос об отношении Баку к событиям на юге Сирии, где идут столкновения между друзами и сирийскими войсками.

«Мы внимательно следим за процессами, происходящими в Сирии. Мы еще раз выражаем нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету, неделимости и политическому единству Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в Сирии абсолютно необходимая мера», - сказал Гаджизаде.