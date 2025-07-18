50 дней Трампа: Госдеп не дает гарантий

США не могут с уверенностью утверждать, что в течение 50 дней, ранее обозначенных президентом Дональдом Трампом, удастся достичь прекращения огня в войне в Украине.

Отвечая на вопрос журналистов, Брюс подчеркнула, что «предсказать ничего невозможно», но добавила, что «мир знает позицию, характер и ценности Трампа, госсекретаря и правительства США». Она заверила, что Вашингтон продолжает придерживаться линии на поддержку Украины и мирное урегулирование конфликта.

Также представитель Госдепа отметила, что руководство НАТО работает над тем, чтобы Украина получила все необходимое для своей обороны.

Ранее Дональд Трамп выразил недовольство позицией России и пригрозил введением «очень жестких пошлин» в случае, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение. Он заявил, что ставка вторичных пошлин может составить до 100%, хотя выразил надежду, что до этого не дойдет.