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Экс-президента УЕФА ограбили в собственном доме

16:37 210

Бывший глава УЕФА Мишель Платини стал жертвой ограбления в своем доме в Буш-дю-Рон (недалеко от Марселя), сообщает телеканал RTL.

Инцидент произошел 18 июля около шести часов утра. Платини услышал шум из своего сада, а когда вышел проверить, что происходит, то увидел человека в черном и с капюшоном. После этого неизвестный мужчина скрылся.

Платини заметил следы взлома в доме. Также он обнаружил, что неизвестный украл около 20 медалей и кубков. Сумма ущерба пока не установлена, сам 70-летний Платини не пострадал. В полиции Марселя сообщили, что начали расследование по факту этого происшествия.

Мишель Платини, чемпион Европы 1984 года и трехкратный обладатель «Золотого мяча», занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. Осенью 2015 года его отстранили на восемь лет от любой футбольной деятельности на фоне коррупционного скандала, позднее этот срок сократили до четырех лет. Отстранение истекло в октябре 2019 года.

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