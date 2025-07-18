Сотрудников СНБ обвинили в изнасиловании участницы акции протеста против Пашиняна

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает зарубежные визиты и ведет переговоры с западными партнерами, в самой Армении усиливается напряженность на фоне новых обвинений в адрес силовых структур.

17 июля в социальных сетях появилось видеозаявление 25-летней жительницы Еревана, медсестры по имени Арпине, в котором она утверждает, что стала жертвой группового сексуального насилия со стороны сотрудников Службы национальной безопасности Армении (СНБ).

По словам девушки, 13 июля она приняла участие в митинге в центре Еревана, после чего была задержана и доставлена в здание главного управления СНБ на улице Налбандяна. Там, как утверждает Арпине, ее подвергли жестокому обращению: по ее словам, ее избили, сломали два пальца на руке, а затем изнасиловали.

Арпине заявляет, что насилие со стороны сотрудников СНБ стало «наказанием» за участие в акции протеста против действующего правительства. После случившегося, утверждает она, ей и ее семье стали поступать угрозы. В частности, угрожали физической расправой в случае, если информация о произошедшем станет публичной.

Сейчас, по сообщениям в СМИ, родственники девушки собирают документы для подачи иска в международные инстанции, чтобы добиться расследования инцидента и привлечь к ответственности виновных.

Официальные структуры Армении пока не прокомментировали данные обвинения. Независимые правозащитники призывают к срочному и прозрачному расследованию обстоятельств случившегося.