Минздрав начал работу над «Здоровым образом жизни»

В Министерстве здравоохранения состоялось первое заседание подгруппы «Здоровый образ жизни», созданной в рамках 3-го Национального приоритета «Конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций» из числа Национальных приоритетов «Азербайджан 2030: социально-экономическое развитие», на основании Распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 июня 2025 года об обеспечении исполнения Распоряжения президента Азербайджанской Республики от 30 мая 2025 года «О подготовке Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы и Второй Государственной программы «Большое возвращение» в освобожденные от оккупации территории».

В заседании приняли участие министр здравоохранения и руководитель рабочей группы Теймур Мусаев, а также представители Кабинета Министров, министерств экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, объединения TƏBİB и Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Открыв мероприятие, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул важность объединения будущих мероприятий по продвижению здорового образа жизни в стране в единую стратегическую рамку. Он отметил, что утвержденная соответствующим распоряжением президента «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», а также Первая Государственная программа «Большое возвращение» уже успешно реализуются, создав прочную основу для социального, экономического и институционального развития страны.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов выступил с презентацией о достигнутых результатах и накопленном опыте в рамках исполнения Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы.