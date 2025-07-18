Минздрав начал работу над «Здоровым образом жизни»

В Министерстве здравоохранения состоялось первое заседание подгруппы «Здоровый образ жизни», созданной в рамках 3-го Национального приоритета «Конкурентоспособный человеческий капитал и пространство современных инноваций» из числа Национальных приоритетов «Азербайджан 2030: социально-экономическое развитие», на основании Распоряжения Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 июня 2025 года об обеспечении исполнения Распоряжения президента Азербайджанской Республики от 30 мая 2025 года «О подготовке Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027–2030 годы и Второй Государственной программы «Большое возвращение» в освобожденные от оккупации территории».
В заседании приняли участие министр здравоохранения и руководитель рабочей группы Теймур Мусаев, а также представители Кабинета Министров, министерств экономики, финансов, экологии и природных ресурсов, труда и социальной защиты населения, Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, объединения TƏBİB и Центра анализа и коммуникации экономических реформ.
Открыв мероприятие, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул важность объединения будущих мероприятий по продвижению здорового образа жизни в стране в единую стратегическую рамку. Он отметил, что утвержденная соответствующим распоряжением президента «Стратегия социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022–2026 годы», а также Первая Государственная программа «Большое возвращение» уже успешно реализуются, создав прочную основу для социального, экономического и институционального развития страны.
Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов выступил с презентацией о достигнутых результатах и накопленном опыте в рамках исполнения Стратегии социально-экономического развития на 2022–2026 годы.
В ходе обсуждений члены рабочей группы выдвинули предложения по определению контуров новой стратегии на 2027–2030 годы, продвижению здорового образа жизни, укреплению системы здравоохранения и внедрению инновационных подходов.
В завершение заседания министр Теймур Мусаев подчеркнул, что в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева от 30 мая 2025 года все профильные подгруппы, созданные для эффективной реализации Стратегии социально-экономического развития на 2027–2030 годы и Второй Государственной программы «Большое возвращение», должны активно продолжать свою работу как минимум раз в месяц. Он отметил, что в стратегии будущих лет должны найти отражение мероприятия, соответствующие современным реалиям и глобальным тенденциям, способные обеспечить более эффективные результаты.
Это заседание расценивается как важный этап, положивший основу для конкретных шагов в области продвижения здорового образа жизни на предстоящие годы.