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Сабина Алиева провела очередной прием граждан

17:11 406

17-18 июля уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева провела прием граждан в Баку.

Как сообщили в пресс-службе омбудсмена, каждый из обратившихся - как граждане Азербайджана, так и иностранные лица - был принят омбудсменом индивидуально. По ряду вопросов предприняты необходимые меры для их решения на месте, а по другим, требующим дополнительного расследования, отмечено, что обращения будут направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшего рассмотрения согласно действующему законодательству.

Во время приема гражданам предоставлялись юридические консультации. Также было отмечено, что обращения можно направлять в Аппарат омбудсмена круглосуточно через горячую линию 916, электронную почту, почтовую связь, а также через социальные сети.

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