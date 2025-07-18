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Фархад Ахмедов и французская разведка в бакинском суде

Инара Рафикгызы, судебный репортер
17:27 1331

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ), в отношении Анасса Дерраза - вице-президента французской компании SAUR с многомиллиардным оборотом.

Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Фарида Намазова. Подсудимому были предоставлены переводчики с английского и французского языков. После этого гособвинитель огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинению, в 2018 году, работая в компании Viola, Анасс Дерраз помогал бывшему главе Службы охраны президента Франции Александру Беналле заключить сделку с основателем ОАО Aznar, российским миллиардером Фархадом Ахмедовым, с целью получения взятки от последнего.

По версии следствия, Дерраз, действуя в сговоре с обоими фигурантами, потребовал от российского миллиардера 6 миллионов 140 тысяч долларов в обмен на содействие в снятии ареста с яхты под названием Luna, находившейся в Дубае, и последующем освобождении ее от международных санкций для свободного передвижения.

Вместе с Беналлой он заключил с Фархадом Ахмедовым договор, по которому в качестве оплаты за консультационные услуги по делу в дубайском суде сначала должна была быть перечислена сумма в 600 тысяч долларов, а оставшиеся 5 миллионов 500 тысяч — в течение 15 дней после снятия ареста с судна.

Первая сумма была разделена: 400 тысяч долларов перевели с Aznar на счет Беналлы в Bank of Africa United Kingdom, а 200 тысяч — на счет Дерраза. Эти переводы были скрыты от официального финансового учета.

Следующее судебное заседание назначено на 31 июля.

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