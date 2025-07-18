Президент Румынии за объединение с Молдовой

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдовой, но подчеркнул, что будет уважать волю ее граждан.
Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Лично я желаю объединения с Молдовой, но полностью уважаю волю граждан соседней республики», — сказал президент Румынии.
Дан заявил, что на данный момент около 35% граждан Молдовы поддерживают идею объединения двух стран.
«Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов», — заключил румынский лидер.
Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине.
В 2023 году президент Молдовы Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.
Через год агентство государственных услуг Молдовы зарегистрировало партию «Домой», которая выступает за объединение страны с Румынией.