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Президент Румынии за объединение с Молдовой

17:37 616

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдовой, но подчеркнул, что будет уважать волю ее граждан.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Лично я желаю объединения с Молдовой, но полностью уважаю волю граждан соседней республики», — сказал президент Румынии.

Дан заявил, что на данный момент около 35% граждан Молдовы поддерживают идею объединения двух стран.

«Пока значительная часть населения соседней страны поддерживает нынешнюю форму государства, Румыния не предпримет никаких шагов», — заключил румынский лидер.

Никушор Дан победил на выборах президента Румынии 18 мая. Во втором туре он обошел лидера ультраправой партии Симиона. Дан выступает за интеграцию в ЕС и НАТО и продолжение помощи Украине.

В 2023 году президент Молдовы Майя Санду говорила, что идея объединения республики с Румынией не пользуется поддержкой у граждан страны, поэтому власти сосредоточены на идее евроинтеграции.

Через год агентство государственных услуг Молдовы зарегистрировало партию «Домой», которая выступает за объединение страны с Румынией.

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