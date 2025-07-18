Президент Румынии за объединение с Молдовой

Президент Румынии Никушор Дан заявил о личной поддержке объединения с Молдовой, но подчеркнул, что будет уважать волю ее граждан.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Лично я желаю объединения с Молдовой, но полностью уважаю волю граждан соседней республики», — сказал президент Румынии.