Лондон ввел санкции против офицеров ГРУ

Попавшие под санкции люди и подразделения «на протяжении многих лет постоянно занимаются вредоносными кибератаками, в том числе в Великобритании», говорится в заявлении британского правительства.

Великобритания расширила черный список в рамках антироссийских санкций. Под ограничения попали физические лица, которых в Лондоне связывают с деятельностью российской разведки. Об этом британское правительство сообщило в пресс-релизе.

В пресс-релизе отмечается, что «ГРУ регулярно использует кибернетические и информационные операции, чтобы сеять хаос, раздор и беспорядок в Украине и во всем мире. Это влечет за собой разрушительные последствия в реальной жизни».

В 2022 году подразделение 26165, в отношении которого введены санкции, проводило онлайн-разведку для планирования ракетных ударов по Мариуполю, включая удар, в результате которого был разрушен Мариупольский театр, где погибли сотни мирных жителей, включая детей, утверждают власти Британии.

Санкции также затрагивают сотрудников ГРУ, ответственных за взлом технического устройства Юлии Скрипаль с помощью вредоносного ПО, известного как X-Agent, сказано в сообщении. По данным правительства Британии, это произошло за пять лет до неудавшейся попытки убить Юлию и Сергея Скрипаль с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) Минфина Великобритании выделило 19 субъектов, задействованных в российской хакерской деятельности. Также рестрикциям подверглись 61-й центр подготовки специалистов ГРУ и два подразделения Генштаба ВС РФ: Главный центр специальных технологий (в документе он обозначен как «Песчаный червь») и 85-й Главный центр специальной службы (в 2021 году США и Великобритания обвинили его в хакерских операциях).

Другой пункт британских обвинений — информационные операции российской разведки в Западной Африке. За это санкциям подверглось информагентство «Африканская инициатива».

Министр иностранных дел Дэвид Лэмми заявил: «Шпионы ГРУ ведут кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности граждан Великобритании. Кремль не должен сомневаться: мы видим, что они пытаются делать тайно, и мы этого не потерпим».