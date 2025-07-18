Кямаледдин Гейдаров принял граждан

Согласно информации, министр 18 июля принял жителей Кедабекского и Шамкирского районов в административном здании Кедабекской районной части Государственной службы пожарной охраны.

Министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров провел прием граждан в городе Кедабеке, сообщили в пресс-службе МЧС.

Большинство обращений граждан было решено на месте, по некоторым вопросам руководителям структур министерства даны соответствующие указания о принятии необходимых мер согласно законодательству.

Наряду с министром по чрезвычайным ситуациям, граждан принимали заместители министра, руководители соответствующих структурных подразделений и учреждений министерства. Граждане, пришедшие на прием, поблагодарили президента страны за созданные условия для оперативного реагирования на их обращения.