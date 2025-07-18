Россиянин поплатился за съемки протестов в Сербии

Российского фотографа Ярослава Булавина, снимавшего массовые антиправительственные протесты в Белграде, лишили вида на жительство в Сербии и обязали покинуть страну в течение семи дней. Об этом он сообщил в инстаграме, опубликовав копию официального уведомления.

Согласно документу, Булавину запрещен въезд в Сербию до 31 марта 2026 года. Основанием для аннулирования ВНЖ стало нарушение правил управления беспилотниками. Фотограф признал свою вину, отметив, что у него не было ни регистрации дрона, ни лицензии пилота: «Получить разрешение законным путем было невозможно. Воздушное пространство было закрыто, а съемка протестов или правительственных объектов — запрещена».

Снятые Булавиным с дрона кадры переполненных протестующими улиц Белграда широко разошлись в сербских и международных СМИ. До этого он не сообщал о претензиях со стороны властей. По словам фотографа, он прожил в Сербии более двух с половиной лет, успел открыть там собственную фирму, которая теперь также закрыта. Он планирует вернуться в Россию на месяц и затем решить, где продолжит жить. На восстановление сербского ВНЖ Булавин не рассчитывает.