Санкции против 19 грузинских чиновников

Эстония ввела санкции против 19 высокопоставленных грузинских чиновников, в том числе против министра юстиции и генерального прокурора, сообщает пресс-служба эстонского МИД.

«Министр иностранных дел Маргус Цахкна подписал директиву, добавляющую в санкционный список Эстонии еще 19 высокопоставленных грузинских чиновников. Под запрет на въезд попадают, в частности, министр юстиции Грузии, генеральный прокурор, депутаты, прокуроры, судьи и бывший начальник полиции», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства республики.

По словам Цахкны, санкции введены за преследование «мирных протестующих, журналистов и представителей оппозиции». Отмечается, что в общей сложности Эстония запретила въезд для 102 грузинских чиновников.