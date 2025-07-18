Иран готовит превентивный удар по Израилю?

После окончания 12-дневной войны между Израилем и Ираном обстановка на Ближнем Востоке вступила в фазу крайнего напряжения, в условиях которого любое слово или тактический жест лидеров могут стать детонатором для нового конфликта. Израиль демонстрирует решимость закрепить достигнутое, а Иран — готовность мстить, при этом наращивая риторику угроз и мобилизуя внутреннюю поддержку. По версии Тегерана, минувшая война стала не только испытанием, но и поводом для самоутверждения. Несмотря на разрушения, потери среди военных и учёных, а также удары по объектам оборонной и атомной инфраструктуры, иранские СМИ представляют конфликт как историческую победу: режим выжил, нанес ущерб Израилю и, главное, сохранил боеспособность. Тегеранская газета Kayhan, близкая к окружению верховного лидера Али Хаменеи, в последней редакционной статье пишет: «Сионистский враг не добился своей главной цели — разрушения исламского режима. А это значит, что он проиграл».

Однако за победной риторикой скрывается неподдельная обеспокоенность режима аятолл, внутри которого идут напряжённые дискуссии. Газета Vatan-e Emrooz, считающаяся голосом иранского консервативного ядра, сообщила, что силовые структуры рассматривают возможность нанесения по Израилю превентивного удара. Поводом стали заявления премьер-министра Израиля Нетаньяху и министра обороны Каца о том, что любые попытки Ирана возобновить работы над ядерной бомбой или усилить ракетную программу будут пресечены силой. «Мы не позволим Тегерану пересечь красную черту», — подчеркнул, в частности, Нетаньяху в эфире телеканала Channel 13 News. На этом фоне в Иране всё громче звучат голоса, призывающие режим нанести по Израилю «удар на опережение». Издание Vatan-e Emrooz прямо пишет, что «если разведка установит неизбежность израильского удара, Тегеран обязан действовать не за день, а за несколько часов до вражеской атаки». По факту такая позиция ставит регион на грань войны, где любое ошибочное толкование разведданных может привести к полномасштабной катастрофе с непредсказуемыми последствиями для всего региона.

«Иран сегодня опаснее, чем когда-либо прежде, - предупреждает в своей аналитической колонке на страницах Foreign Policy иранист Карим Саджадпур. - Ослабленный режим аятолл склонен к импульсивной эскалации, чтобы восстановить утраченный престиж». Одновременно усиливается международное давление на Иран. Франция, Великобритания и Германия открыто рассматривают возможность активации механизма санкций Совбеза ООН, фактически — возврата к довоенному режиму давления. На что иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил в интервью французской газете Le Monde, что восстановление санкций «будет расценено как объявление экономической войны, которая получит соответствующий ответ». Слова Аракчи лишь усиливают ощущение того, что Тегеран готов к военной конфронтации. Показательным в этой связи стал эпизод в иранских соцсетях, когда стратегический советник меджлиса ИРИ Мехди Мохаммади выложил в Instagram изображение ядерного удара по Тель-Авиву. Что, несмотря на последующее удаление и извинения Мохаммади, вызвало настоящую бурю. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung назвала пост иранского парламентария «циничным напоминанием о том, насколько близко мир подошёл к сценарию неуправляемой эскалации».

Важным моментом является также юридическая подоплёка перемирия в ирано-израильском противостоянии. После войны глава МИД Ирана заявил, что его страна не подписывала классическое соглашение о прекращении огня, а лишь «временно прекратила атаки», ожидая аналогичные шаги от Израиля. «Это не мир, а затишье в обмен на затишье», — резюмирует в этой связи иранское издание Tasnim News Agency. Таким образом достигнутое «затишье» оставляет пространство для будущих атак — как спланированных, так и импульсивных. На этом фоне каждая поставка американского оружия Израилю и любая передислокация военных на Ближнем Востоке будут интерпретироваться официальным Тегераном, как возможная угроза. И чем более обостренной становится в этой связи иранская стратегия, тем выше вероятность того, что Али Хаменеи и его окружение предпочтут действовать раньше, чем вообще утратят способность действовать.