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Трамп пригрозил известному телеведущему

18:20 390

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий и критик его администрации Джимми Киммел может лишиться своей телепередачи вслед за закрытием программы «Позднее шоу» (The Late Show), которую ранее вел еще один известный оппонент президента — Стивен Кольбер.

Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии «Позднего шоу», выходившего в эфир более 30 лет.

«Очень рад, что Кольбер был уволен. Его талант был даже меньше, чем его рейтинги. Слышал, следующим будет Джимми Киммел — у него таланта еще меньше, чем у Кольбера!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Джимми Киммел

Кольбер ранее открыто критиковал Трампа, а также выступал против решения медиакомпании Paramount выплатить президенту США 16 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, связанного с интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис. В CBS подчеркнули, что закрытие программы не связано с ее «эффективностью, содержанием или другими вопросами, касающимися Paramount».

Первый выпуск The Late Show вышел в эфир в 1993 году, ведущим был Дэвид Леттерман. С 2015 года программу вел Стивен Кольбер.

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