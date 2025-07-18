Али Асадов поздравил новоназначенного премьера Украины

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов поздравил Юлию Свириденко с назначением на должность премьер-министра Украины.

Информацию об этом распространил Кабинет министров Азербайджана.

Али Асадов отметил в поздравительном письме, что азербайджано-украинские отношения имеют глубокие исторические корни и добрые традиции, а нынешний уровень межгосударственных отношений вызывает удовлетворение.

В письме выражена уверенность, что традиционные дружественные связи и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной будут и впредь успешно развиваться и расширяться.