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Тревожные звонки Ирана и Катара

суета сует
Отдел информации
18:54 2040

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провёл телефонный разговор со своим египетским коллегой Бадром Абдель Ати, в ходе которого обсудил обостряющуюся ситуацию в регионе.

Как сообщают арабские СМИ, Аракчи подчеркнул необходимость выработки единой региональной позиции для противодействия, по его словам, «экспансионистской и агрессивной политике Израиля». В ответ египетский министр подтвердил поддержку Каира в вопросе сохранения территориального единства Сирии.

Тем временем эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани также провёл телефонный разговор с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. В официальном заявлении, опубликованном эмиратским двором, шейх Тамим выразил солидарность с сирийским народом и заверил в полной поддержке всех усилий, направленных на укрепление суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также на предотвращение любых попыток её дестабилизации.

Эмир Катара резко осудил последние израильские авиаудары по территории Сирии, назвав их вопиющим нарушением суверенитета страны, норм международного права и Устава ООН. Он предупредил о потенциальной угрозе, которую эти действия представляют для всей региональной стабильности.

Президент аш-Шараа в свою очередь выразил признательность Катару за поддержку, особо отметив роль шейха Тамима в содействии безопасности и стабильности как внутри страны, так и за её пределами.

На фоне дипломатической активности региональных лидеров сирийская администрация опубликовала официальное заявление, в котором объявила о решении отвести военные силы из провинции Эс-Сувейда на прежние позиции. Как указано, это решение было принято в рамках мер по снижению напряжённости и стало ответом на посреднические усилия США и ряда арабских государств.

При этом руководство Сирии резко осудило действия так называемых «незаконных сил», под которыми подразумеваются вооружённые формирования друзов. В заявлении эти силы обвиняются в развязывании насилия, нарушении достигнутых договорённостей и создании прямой угрозы внутреннему миру и безопасности страны. Сирийские власти назвали их действия сознательным шагом к хаосу и краху порядка.

На фоне этих событий становится всё более очевидным: сирийский кризис уже давно перестал быть внутренним делом одной страны, превратившись в арену геополитического торга и напряжения, на которой сходятся интересы Ирана, Египта, Катара, Турции, Израиля и США. И каждый дипломатический звонок, как и каждый удар с воздуха, работает не только на тактическом уровне, но и на уровне символов, влияния и больших перемен в балансе сил на Ближнем Востоке.

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