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Жестокие бои в Сирии, горят целые деревни

Что обсудили Путин и Эрдоган?

19:14 1632

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о важности начала третьего раунда прямых переговоров с Украиной и готовности принять их в Стамбуле. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшегося разговора.

«Обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», - говорится в сообщении.

Эрдоган заявил Путину, что Турция стремится обеспечить стабильность в Сирии.

«Выразив глубокую обеспокоенность в связи с недавним всплеском насилия в этой стране, лидеры подчеркнули важность скорейшей стабилизации обстановки через диалог и укрепление национального согласия при соблюдении законных прав всех представителей многоконфессионального сирийского общества. С обеих сторон акцентирована необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии», - сообщила пресс-служба.

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